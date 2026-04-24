Gazeta informa

A página da Gazeta de Vargem Grande no Facebook foi removida pela Meta após um sistema automatizado de inteligência artificial classificar indevidamente como fraude três publicações de vagas de emprego legítimas. As ofertas anunciadas eram de empresas parceiras do jornal, todas verificadas e confirmadas diretamente com seus responsáveis antes da publicação — um serviço de utilidade pública que prestamos à nossa comunidade há anos, especialmente importante em uma cidade com alto índice de desemprego.

A decisão, tomada por algoritmo sem revisão humana, resultou no bloqueio permanente de uma página com mais de 65 mil seguidores construída ao longo de mais de uma década. A Gazeta de Vargem Grande é um veículo familiar fundado em setembro de 1981, que há 44 anos produz jornalismo sério, com apuração rigorosa de informações e comprometido com a verdade — e que já foi reconhecido por programas institucionais de apoio à imprensa da própria Meta e do Google. Ver esse histórico desconsiderado por uma decisão automatizada é, no mínimo, uma profunda injustiça.

Não aceitaremos essa decisão passivamente. Enviamos uma apelação formal à Meta exigindo revisão humana do caso e a restauração imediata da página, com todos os argumentos que comprovam a legitimidade do nosso trabalho. Paralelamente, estamos ingressando na Justiça para defender nossos direitos e o direito da nossa comunidade de continuar tendo acesso a uma fonte confiável de informação local.

Enquanto isso, seguimos trabalhando. A Gazeta existe antes do Facebook e continuará existindo independentemente dele. Pedimos a compreensão e o apoio dos nossos leitores neste momento — e reafirmamos nosso compromisso com Vargem Grande do Sul: seguiremos aqui, apurando e publicando com a responsabilidade de sempre. Acompanhe a Gazeta pelo Instagram @gazetavg e pelo nosso site www.gazetavg.com.br.

Tadeu Fernando Ligabue

Diretor da Gazeta de Vargem Grande