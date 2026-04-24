AAMA promove feirão solidário

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) realiza nos dias 25 de abril e 2 de maio o Feirão AAMA em Prol dos Nossos Animais, evento dedicado à venda de roupas, acessórios e utensílios domésticos para angariação de recursos em prol da entidade. A ação também visa a arrecadação de doações para manutenção das atividades da Aama, que resgata e ampara animais em situação de abandono e maus tratos na cidade.

Nas duas datas, o evento acontece das 9h às 17h na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, no Jardim São José, subindo o Posto de Molas Toquini.

A AAMA apela para que a comunidade contribua com doações, fundamentais para que a associação continue prestando atendimento aos animais sob seus cuidados. Quem tiver interesse em participar, adotar ou fazer doações pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99457-1254.

O evento conta com o apoio do Shop Lar São João, da Gazeta de Vargem Grande e da Soluções Eventos.