Prazo do concurso Musa do Bem é prorrogado até este sábado

A organização da Churrascada do Bem prorrogou o prazo de inscrições para o concurso digital “Musa do Bem 2026”. As interessadas agora têm até este sábado, dia 25 de abril, para participar e a revelação da vencedora será no dia 1º de maio, feriado.

Criada para ampliar o engajamento com o evento e fortalecer ações sociais, a iniciativa convida mulheres a produzirem vídeos para o Instagram, demonstrando criatividade, autenticidade e conexão com a causa da Associação Setembro.

Segundo a presidente da entidade, Simone de Oliveira, a proposta valoriza a essência das participantes. “Ser Musa do Bem não é sobre ser perfeita. É sobre ser real. É sobre ter coragem de aparecer, de se mostrar, de ser quem você é”, destacou.

Em um vídeo de incentivo, ela reforça: “Sem filtro. Eu. De verdade. Porque é isso que a gente quer ver aqui, mulheres de verdade. Então para de pensar demais. Pega o celular, grava seu vídeo e vem se revelar. Porque a Musa do Bem não é escolhida, ela se revela”, disse.

A ação busca mobilizar a comunidade e incentivar o protagonismo feminino, utilizando as redes sociais para dar visibilidade às iniciativas sociais da Associação Setembro.

A proposta do concurso é valorizar mulheres reais, destacando autenticidade, criatividade e conexão com causas sociais. As participantes devem criar vídeos convidando o público para o evento e demonstrando criatividade, alegria, presença e conexão com o propósito da Associação Setembro.

As interessadas devem gravar um vídeo criativo, publicar no Reels, compartilhar nos stories, marcar os perfis oficiais do evento e utilizar as hashtags da campanha.

A seleção ocorre em duas etapas, considerando o engajamento nas redes sociais e a avaliação de um júri formado por influenciadores locais. O júri é composto por Fernanda Felipe, Lucas Buzato, Douglas Rogério, Nati Rodrigues e Mayara Emídio.

A vencedora receberá o título de Musa do Bem 2026 e assumirá também o papel de “Influencer do Bem”, atuando ao longo de 2026 na divulgação das ações da Associação Setembro e fortalecendo iniciativas sociais.

A Musa do Bem ainda ganhará dois ingressos para a Churrascada do Bem, um ensaio fotográfico na Fazenda Casarão São Bento com Hortelã Foto e Vídeo, produção de cabelo e maquiagem com Mayara Emídio e Gabriele Emídio.