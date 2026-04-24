Carro de Vargem atinge poste após pane

Um carro com placas de Vargem Grande do Sul se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 16h30, na estrada vicinal Padre Gino Righetti, no sentido da cidade.

De acordo com as informações levantadas no local, o veículo, um Vectra, apresentou problemas mecânicos enquanto trafegava pela via. Com a falha, o motorista acabou perdendo o controle da direção, saiu pela lateral direita da pista e colidiu contra um poste de telefonia.

No automóvel estavam três pessoas: o condutor, uma mulher e uma criança. As duas passageiras foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para avaliação médica. Ambas estavam conscientes no momento do socorro, mas o estado de saúde não foi divulgado.

O motorista não sofreu ferimentos e permaneceu no local, dispensando atendimento médico.

A ocorrência também contou com a presença de autoridades policiais, que acompanharam a situação e realizaram os procedimentos necessários. As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.

A estrada é bastante utilizada por moradores da região para o deslocamento entre cidades.

Fonte: Jornal Itobi