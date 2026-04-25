PM cumpre mandado de busca e apreensão no Santo Expedito

Policiais militares cumpriram um mandado de busca e apreensão na tarde do dia 21, no Jardim Santo Expedito, em Vargem Grande do Sul. As equipes, previamente informadas sobre a ordem judicial, localizaram o indivíduo em frente a uma residência.

Ao perceber a presença policial, o jovem tentou se evadir, sendo prontamente abordado. Na busca pessoal realizada em seguida, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Após ser cientificado do mandado judicial, foi necessário o uso de algemas diante do risco de fuga. O adolescente foi conduzido para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial, onde a ordem judicial foi devidamente cumprida. Em seguida, foi encaminhado à Fundação Casa, onde permaneceu apreendido.