Dupla é presa com drogas perto de quadra pela PM

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas na tarde da última quarta-feira, dia 22, na praça situada entre as ruas Francisco Rabelo de Andrade e Aristóteles Dias de Carvalho, no bairro Cohab 4, às 17h27. A ação foi conduzida pela equipe de radiopatrulhamento composta pelo CB PM Leite e SD PM Jangoas, da 4ª Companhia do 24º BPM-I, após reiteradas denúncias de tráfico ocorrendo de forma contínua na região, próximo à Escola Municipal (Emeb) Nair Bolonha e à quadra de esportes Areninha.

Antes da abordagem, a equipe realizou monitoramento à distância para não ser percebida. Durante a observação, os policiais viram dois indivíduos se alternando para buscar objetos mantidos em uma valeta de escoamento de água localizada atrás da Areninha e repassá-los a terceiros que transitavam pelo local em troca de valores. Diante da situação flagrante, a equipe realizou a abordagem.

No momento da abordagem, um dos indivíduos dispensou objetos ao solo. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 10,00 com um deles e R$ 20,00 com o outro. O suspeito que jogou os objetos fora confirmou tratar-se de três pedras de crack, recolhidas pela equipe ainda no local. Em vistoria na valeta apontada durante o monitoramento, os policiais localizaram mais três pedras de crack embaladas em plástico branco, 21 porções de maconha acondicionadas em sacos tipo ziplock e dez microtubos contendo cocaína, todos dentro de uma sacola plástica verde.

Os dois detidos foram submetidos a exame médico cautelar pela doutora Alessandra Negreiros, CRM 174672, e conduzidos à Delegacia Civil local. O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a voz de prisão dada pela equipe, enquadrando os detidos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista e ficaram à disposição da Justiça.

Na delegacia, os entorpecentes foram pesados e lacrados: 0,031 kg de maconha, 0,003 kg de cocaína e 0,002 kg de crack. A equipe contou com o apoio da viatura de prefixo I-24433, composta pelo CB PM Salomão e CB PM Márcio, tanto no local dos fatos quanto na condução dos envolvidos.