Homem é preso com cocaína e R$ 582 no Jardim América

Policiais militares prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, dia 23, na Avenida Pérola da Mantiqueira, no Jardim América, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h26 e envolveu a equipe da viatura I-24408, composta pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio.

Durante patrulhamento ostensivo pelo bairro, os policiais identificaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor de cor roxa. O indivíduo já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, e havia denúncias de que utilizava a moto para realizar entregas de drogas agendadas por aplicativo de mensagens.

Com a aproximação da viatura, o suspeito tentou mudar bruscamente o sentido da moto, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua calça seis porções de cocaína embaladas em ziplock, um celular da marca Motorola e R$ 582,00 em cédulas e moedas.

Interrogado, o homem confessou estar vendendo drogas há mais de um mês, cobrando R$ 50,00 por porção, e que o material apreendido seria entregue a um usuário nas proximidades do Poliesportivo José Cortez. Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sem necessidade do uso de algemas.

O preso passou por atendimento médico no Pronto Atendimento local, com emissão de laudo cautelar, e foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio de São João da Boa Vista. O indivíduo permanece preso à disposição da Justiça.