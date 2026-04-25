Banda Gênese se apresenta neste sábado na Festa do Pe. Donizetti

A 1ª Festa em honra ao Padre Donizetti Tavares de Lima, que começou na sexta-feira, dia 17, se estenderá até este domingo, dia 26, em Vargem Grande do Sul. O evento celebra a chegada do padre ao município há 117 anos, quando ele celebrou sua primeira missa em 18 de abril de 1909. A programação une celebrações religiosas, apresentações musicais e um parque de diversões que tem atraído crianças, jovens e adultos.

Um dos organizadores do evento, o empresário José Luiz Morandin, avaliou com satisfação os primeiros dias do evento, que tem sido elogiado pela comunidade nas redes sociais. “Na minha opinião, a Festa Padre Donizetti está atendendo ao seu propósito de homenagear o padre por tudo que ele significou, significa e continuará significando na vida de milhares de pessoas”, afirmou. Ele destacou a participação expressiva de jovens, crianças, idosos e famílias, além da presença de moradores de várias cidades da região.

Zé Luiz ressaltou ainda o trabalho dos voluntários e da equipe de apoio para a realização da festa. “A determinação dos trabalhadores na preparação do local e a eficiente participação de grande número de voluntários trabalhando nas barracas de alimentação, caixa e suporte foram fundamentais para o desenvolvimento da festa”, disse. O organizador também destacou a atuação dos padres Paulo e Agnaldo, que integram a coordenação do projeto ao lado dele.

A festa tem caráter solidário: os recursos arrecadados serão destinados à construção de um memorial em homenagem aos pais do padre Donizetti, Tristão Tavares de Lima e Francisca Cândida Tavares de Lima, que viveram e foram enterrados no município. A celebração marca um momento histórico para Vargem Grande do Sul e deve entrar para o calendário anual da cidade.

Apresentações

Neste sábado, dia 25, a Festa em Honra ao Padre Donizetti conta com show da Banda Gênese, que volta a animar o público vargengrandense. O encerramento, neste domingo, dia 26, inclui uma missa às 16h na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, com a presença da cantora Joanna, e show da dupla Eurico e Ernane a partir das 21h.

A abertura, no dia 17, contou com o show de Dunga na noite da sexta-feira, dia 17. No sábado, dia 18, Ricardo Bombarda animou o público presente. No domingo, dia 19, a programação musical teve Danilo Vascai e Orquestra Jovem. Na segunda-feira, dia 20, véspera do feriado de Tiradentes, a dupla André e Thiago agitou a noite. No feriado de Tiradentes, terça-feira, a dupla Germano e Gabriel abriu as apresentações, seguida por Tia Gabi, que animou a garotada. As apresentações foram retomadas nesta sexta-feira, dia 24, com André Flora a partir das 21h.