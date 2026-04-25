Passageiro de moto é pego com crack e dry no Fortaleza

A polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 23 de abril, na Rua Rio Grande do Sul, 735, no Jardim Fortaleza. A ocorrência foi registrada às 16h e envolveu a equipe da viatura I-24433, composta pelo cabo PM Aniceto e pelo cabo PM Rodrigo.

Durante patrulhamento pela Rua Leonardo Nogues Rodrigues, os policiais avistaram uma motocicleta Honda azul saindo de área conhecida como “Favelinha”, local com registro de intenso tráfico de drogas. O veículo, ocupado por dois indivíduos, foi acompanhado pela Rua Elizeu Garrido e abordado na Rua Rio Grande do Sul.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Já com o passageiro, foram localizados nos bolsos da bermuda uma porção de crack embalada em invólucro plástico branco com cerca de 25 gramas e 14 porções de substância conhecida como “dry”, embaladas em alumínio e prontas para comercialização, com peso aproximado de oito gramas. Também foram apreendidos R$ 10,00, uma balança portátil de precisão e um celular Samsung encontrados em sua cintura.

Questionado, o condutor da moto afirmou trabalhar como mototaxista e ter atendido uma corrida de R$ 10,00 com destino à “Favelinha”, desconhecendo o que o passageiro carregava. O passageiro, por sua vez, confirmou que pretendia fracionar e embalar a porção de crack para realizar a venda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro, com uso de algemas conforme a Súmula Vinculante 11. Ambos foram conduzidos ao Pronto Atendimento local para exame médico cautelar e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas. O passageiro permanece à disposição da Justiça. O condutor da motocicleta foi ouvido e liberado.