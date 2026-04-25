Jovem morre após cair de 9 metros de altura

Um trágico acidente registrado no último dia 21 de abril, por volta das 12h30, comoveu moradores de Vargem Grande do Sul e gerou grande repercussão nas redes sociais. O jovem Leandro Abrahão Mariano Júnior, de 28 anos, morreu após cair de uma altura aproximada de 9 metros enquanto trabalhava em uma obra. Ele realizava a instalação de telhas em um barracão em construção quando sofreu a queda.

O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Caridade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O caso causou comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade, que prestaram homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais. O corpo do jovem foi sepultado na manhã da quarta-feira, dia 22, no cemitério Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul.