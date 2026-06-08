Paróquias celebraram Corpus Christi na quinta-feira, dia 4

A comunidade católica de Vargem Grande do Sul celebrou na última quinta-feira, dia 4, o Corpus Christi. A data, uma das mais importantes do calendário religioso, teve missas, procissões e a tradicional confecção dos tapetes coloridos, organizados em frente às igrejas da cidade.

A expressão Corpus Christi, em latim, significa “Corpo de Cristo” e celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Instituída no século XIII pelo papa Urbano IV, a solenidade acontece sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade e reúne manifestações públicas de fé em diversas cidades brasileiras.

Em Vargem Grande do Sul, os preparativos envolvem fiéis de diferentes idades, que participaram da produção dos tapetes confeccionados com serragem, pó de café, flores e outros materiais.

A tradição simboliza acolhimento e reverência à passagem do Santíssimo Sacramento durante as procissões realizadas após as celebrações religiosas das igrejas.

Fotos: Reportagem