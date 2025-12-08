Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Aparecido de Oliveira, aos 77 anos de anos de idade, no dia 1º de dezembro. Deixou a esposa; filhas; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo dos Santos Moreira, aos 73 anos de idade, no dia 4 de dezembro. Paulo era servidor público aposentado e fez parte da primeira turma da Guarda Civil Municipal. Residia no bairro Nossa Senhora Aparecida; deixou os irmãos Irene, Áurea e Milton; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Roberto de Andrade, aos 65 anos de idade, no dia 1º de dezembro. Paulo residia no Jardim Dolores, deixou as irmãs Silze, Susy e Suzete, os filhos Lucas e Vitor. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo César Botejara, aos 64 anos de idade, no dia 2 de dezembro. Residia no Jardim Morumbi; deixou a mãe Maria Augusta V. Botejara; a esposa Gláucia Contini Ortega Botejara; o filho Rafael Ortega Botejara; as irmãs Cláudia Botejara e Cláucia Botejara e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Foto: Arquivo Pessoal