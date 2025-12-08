Editorial: A urgência de fortalecer a reciclagem para salvar o futuro

Com seus 41 mil habitantes aproximadamente, Vargem Grande do Sul produz muito lixo, que acaba indo para o aterro sanitário municipal que já opera em fase bem próxima de esgotamento, o que poderá ocorrer nos próximos anos. Portanto, a existência de uma cooperativa de reciclagem deixa de ser apenas uma alternativa ambientalmente correta, para se constituir numa necessidade estratégica.

Cada tonelada de material reciclado representa não apenas economia de espaço no aterro, mas também a geração de renda, inclusão social e redução de custos futuros com a abertura de novas áreas para disposição de resíduos. Ignorar essa oportunidade é condenar o município a um ciclo caro, insustentável e ambientalmente perigoso.

A cooperativa de reciclagem é, em essência, uma engrenagem vital de uma política moderna de gestão de resíduos. Quando bem organizada, treinada e equipada, ela consegue transformar o que hoje é descartado como lixo em matéria-prima valorizada e com isso prolonga a vida útil do aterro, reduz despesas públicas, melhora indicadores ambientais e ainda movimenta a economia local.

Conforme reportagem desta edição, a Cooperativa de Reciclagem Grupo Ambiental Cata Vida que funciona em Vargem Grande do Sul passa por grandes dificuldades e clama por mais atenção do poder público municipal. Não é uma tarefa fácil, ainda mais no momento econômico porque passa a prefeitura municipal.

Mas, o município tem responsabilidade direta sobre o destino dos resíduos sólidos e, portanto, sobre as condições para que a cooperativa consiga atuar. A prefeitura já ajuda com o pagamento do galpão, com a cessão do caminhão e outros benefícios, mas precisa ouvir os responsáveis pela cooperativa, se não o prefeito, que ele determine a quem de direito, como os responsáveis pelos departamentos de Meio Ambiente, Serviço Social e Serviços Urbanos para juntos, encontrarem as soluções possíveis.

Tudo isso para que a cooperativa tenha sua independência, pois se isolando, ela não vai evoluir. Para que se torne economicamente forte e não dependa permanentemente da prefeitura, a administração municipal deve implantar e fortalecer a coleta seletiva, com rotas definidas e campanhas permanentes de conscientização. Sem matéria-prima suficiente e separada, nenhuma cooperativa sobrevive. A coleta seletiva é a principal forma de garantir volume, qualidade do material e, consequentemente, maior receita para os cooperados.

Fortalecer a cooperativa não é apenas questão de justiça social. É uma decisão prática, urgente e econômica. A cada dia que o aterro se aproxima da exaustão, cresce a conta que o município terá de pagar, seja para abrir nova área, ou como já aconteceu no passado, pagando para transportar lixo para outras cidades. Ambos os caminhos são caros e evitáveis.

Uma cooperativa forte reduz custos públicos, preserva o meio ambiente, garante renda a famílias que dependem desse trabalho e cria um ciclo virtuoso para toda a cidade. A prefeitura precisa fazer sua parte, oferecendo estrutura e políticas adequadas. A cooperativa, por sua vez, deve buscar autonomia com gestão eficiente, diversificação de renda e profissionalização.