Esquiavo e Pedro Campos foram campeões do Torneio de Truco

O jogo de truco sempre atrai atenção pela atuação dos jogadores, que costumam se empolgar, falar alto, trucar em falso, usando de muita estratégia e teatralidade. Um dos locais em Vargem Grande do Sul em que o jogo de truco é bem cultuado, é na Praça Jd. Novo Mundo, na Av. Teotônio Vilela, caminho do Jd. Paulista.

Foi lá também que aconteceu no domingo, dia 7 de dezembro, o Torneio de Truco promovido pelo Departamento de Esportes e Lazer, em que saiu campeã a dupla Esquiavo e Pedro Campos, após acirrada disputa com várias outras duplas que se apresentaram no torneio. A dupla formada por Natal e Pai Jacó ficou com a segunda colocação, enquanto João Bacate e Lourival garantiram o terceiro lugar. Já a dupla Luís e Claudiano encerrou o pódio na quarta posição.

A diretoria de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul deu início, no domingo, à programação esportiva organizada para encerramento de 2025. A agenda busca incentivar a prática esportiva e ampliar a integração entre os moradores e a primeira atividade foi o Torneio de Truco, que teve início a partir das 9h e reuniu dezenas de pessoas na praça que atualmente passa por importante reforma que está sendo realizada pela administração municipal.

Além da competição, o evento também teve caráter solidário: os participantes doaram alimentos que, segundo o diretor de Esportes, André Leone, serão distribuídos para entidades assistenciais do município. A iniciativa contribuiu para fortalecer o vínculo comunitário e reforçou o propósito da programação de unir esporte, convivência e responsabilidade social. O torneio, o primeiro promovido diretamente pela prefeitura, distribuiu troféus aos vencedores e transformou a praça em um ponto de encontro para famílias e moradores de diferentes bairros.

As partidas foram disputadas ao longo de várias rodadas, reunindo duplas de diferentes idades e perfis. Para a diretoria de Esportes e Lazer, o sucesso do torneio e o engajamento da população indicam um início positivo para as demais atividades previstas na programação esportiva de fim de ano.

Fotos: Reportagem/Prefeitura