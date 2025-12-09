Várias vagas de empregos serão oferecidas nesta quarta-feira no “Dia D de Empregabilidade”

Interessados deverão se dirigir ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) junto ao Poupatempo, não será preciso agendar horário

Nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, trabalhadores de Vargem Grande do Sul e região terão a oportunidade de participar do Dia D de Empregabilidade, ação promovida pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com o objetivo de ampliar o acesso a vagas de trabalho e facilitar a inserção e reinserção no mercado de trabalho.

A iniciativa, que ocorrerá no Poupatempo localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 924, no Centro, oferecerá atendimento sem necessidade de agendamento prévio. Durante todo o período da ação, os participantes poderão realizar cadastro, receber orientações profissionais e consultar diversas oportunidades de emprego disponibilizadas por empresas parceiras, abrangendo diferentes áreas e níveis de escolaridade. O evento pretende aproximar candidatos e empregadores e agilizar processos de seleção, fortalecendo a rede local de empregabilidade.

Além do atendimento habitual, o PAT divulgou um extenso quadro de vagas que estarão disponíveis ao público.

INSPETOR DE QUALIDADE (CBO 3912-05)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, com conhecimento em metrologia

———-

LAVADOR DE ÔNIBUS (CBO 5199-35)

Salário: a combinar

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino fundamental

———-

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CBO 7825-10)

Salário: a combinar

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino fundamental e CNH D

———-

TRABALHADOR DE COLETA DE SEMENTES (CBO 6210-05)

Salário: R$ 1.649,12 + benefícios

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 20

Experiência: necessária, ensino fundamental

———-

TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA (CBO 6220-20)

Salário: a combinar

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 4

Experiência: não exigida, ensino fundamental

———-

COZINHEIRA

Salário: R$ 2.650,00 + benefícios

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino fundamental

———-

EMPACOTADOR(A)

Salário: R$ 1.609,08 + benefícios

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: não exigida, ensino fundamental

———-

ANALISTA DE CUSTOS (CBO 2522-10)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino superior em Administração ou áreas correlatas

———-

ANALISTA DE PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO (CBO 2522-10)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino médio técnico em Logística

———-

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (CBO 7842-05)

Salário: a combinar

Local: São José do Rio Pardo

Vagas: 20

Experiência: não exigida, ensino fundamental

———-

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO / INTERNET (CBO 7321-05)

Salário: a combinar

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: desejável; ensino médio; CNH A/B

———-

EMPREGADA DOMÉSTICA – SERVIÇOS GERAIS

Salário: a combinar

Local: Vargem Grande do Sul

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino fundamental

———-

ENCARREGADO DE ESTOQUE (CBO 4141-25)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, curso na área de estoque e sistema ERP

———-

ENCARREGADO DE USINAGEM DE METAIS / PRODUÇÃO (CBO 7201-50)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, ensino médio técnico em Engenharia de Produção

———-

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (CBO 4141-25)

Salário: a combinar

Local: Casa Branca

Vagas: 1

Experiência: necessária, curso na área de estoque e sistema ERP