Várias vagas de empregos serão oferecidas nesta quarta-feira no “Dia D de Empregabilidade”

Interessados deverão se dirigir ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) junto ao Poupatempo, não será preciso agendar horário
Nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, trabalhadores de Vargem Grande do Sul e região terão a oportunidade de participar do Dia D de Empregabilidade, ação promovida pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com o objetivo de ampliar o acesso a vagas de trabalho e facilitar a inserção e reinserção no mercado de trabalho.
A iniciativa, que ocorrerá no Poupatempo localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 924, no Centro, oferecerá atendimento sem necessidade de agendamento prévio. Durante todo o período da ação, os participantes poderão realizar cadastro, receber orientações profissionais e consultar diversas oportunidades de emprego disponibilizadas por empresas parceiras, abrangendo diferentes áreas e níveis de escolaridade. O evento pretende aproximar candidatos e empregadores e agilizar processos de seleção, fortalecendo a rede local de empregabilidade.
Além do atendimento habitual, o PAT divulgou um extenso quadro de vagas que estarão disponíveis ao público.
INSPETOR DE QUALIDADE (CBO 3912-05)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, com conhecimento em metrologia
———-
LAVADOR DE ÔNIBUS (CBO 5199-35)
Salário: a combinar
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino fundamental
———-
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CBO 7825-10)
Salário: a combinar
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino fundamental e CNH D
———-
TRABALHADOR DE COLETA DE SEMENTES (CBO 6210-05)
Salário: R$ 1.649,12 + benefícios
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 20
Experiência: necessária, ensino fundamental
———-
TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA (CBO 6220-20)
Salário: a combinar
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 4
Experiência: não exigida, ensino fundamental
———-
COZINHEIRA
Salário: R$ 2.650,00 + benefícios
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino fundamental
———-
EMPACOTADOR(A)
Salário: R$ 1.609,08 + benefícios
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: não exigida, ensino fundamental
———-
ANALISTA DE CUSTOS (CBO 2522-10)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino superior em Administração ou áreas correlatas
———-
ANALISTA DE PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO (CBO 2522-10)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino médio técnico em Logística
———-
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (CBO 7842-05)
Salário: a combinar
Local: São José do Rio Pardo
Vagas: 20
Experiência: não exigida, ensino fundamental
———-
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO / INTERNET (CBO 7321-05)
Salário: a combinar
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: desejável; ensino médio; CNH A/B
———-
EMPREGADA DOMÉSTICA – SERVIÇOS GERAIS
Salário: a combinar
Local: Vargem Grande do Sul
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino fundamental
———-
ENCARREGADO DE ESTOQUE (CBO 4141-25)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, curso na área de estoque e sistema ERP
———-
ENCARREGADO DE USINAGEM DE METAIS / PRODUÇÃO (CBO 7201-50)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, ensino médio técnico em Engenharia de Produção
———-
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (CBO 4141-25)
Salário: a combinar
Local: Casa Branca
Vagas: 1
Experiência: necessária, curso na área de estoque e sistema ERP