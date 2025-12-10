Bolas de Natal de Crochê

Passo a passo elaborado por Fernanda Valezin

Uma das técnicas de artesanato mais difundidas no mundo, o crochê como é conhecido atualmente tem sua origem no século XVI e uma das teorias mais aceitas é que ele começou na Arábia, no Oriente Médio, alcançando o mundo por conta das rotas comerciais do Mediterrâneo, tornando-se extremamente popular em tribos na América do Sul. Há ainda uma teoria de que a origem do crochê se deu na China, pois os chineses faziam bonecas com essa técnica e, antes de existir indícios da prática no Oriente Médio.

Apesar de origem incerta, o crochê ganhou popularidade a partir do século XIX, quando a francesa Riego de La Branchardière desenhou padrões que poderiam ser copiados pelas pessoas, chegando a publicar por volta de 100 livros para difundir a técnica.

Com o artesanato contemporâneo, o crochê ganhou mais espaço e passou a compor também a decoração de Natal. As bolinhas de Natal de crochê foram elaboradas especialmente por Fernanda Valezin para o Guia de Natal 2025 da Gazeta de Vargem Grande.

Aprenda a fazer

Você fará duas metades e depois encaixará uma bola acrílica ou de plástico dentro para dar forma.

Materiais: linha de algodão ou fio apropriado para amigurumi (ex.: Anne, Amigurumi, etc.), agulha compatível com o fio, uma bola acrílica ou bola de Natal pronta (tamanho da sua preferência), tesoura e agulha de tapeçaria

Passo a passo

1ª carreira – faça um anel mágico. Dentro dele, tecer 12 pontos altos (PA). Feche com ponto baixíssimo.

2ª carreira – Em cada ponto da carreira anterior: fazer 1 ponto puff e uma correntinha de separação. Assim, você terá 12 puffs separados por 1 correntinha.

(Ponto puff sugerido: laçar 3 vezes, puxando o fio e fechando tudo junto.)

3ª carreira – Em cada espaço da correntinha entre os puffs, fazer 3 pontos altos (3 PA). Assim, você terá 12 grupos de 3 PA.

4ª carreira – Trabalhar meio ponto alto (MPA) ao redor de toda a carreira. Fica 1 meio ponto alto em cada ponto da carreira anterior.

5ª carreira – Repetir outra carreira inteira de meio ponto alto. 1 meio ponto alto em cada ponto.

6ª carreira (final) – Fazer 1 ponto alto em cada meio ponto alto da carreira anterior.

Montagem

1 – Faça duas partes iguais seguindo todas as carreiras acima.

2 – Coloque a bola de Natal pronta (acrílica ou de plástico) entre as duas metades.

3 – Una as bordas com ponto baixíssimo, ou ponto baixo, ou costure com agulha de tapeçaria (fica mais discreto).

4 – Finalize com laço ou cordão para pendurar.