Qual o presente que você quer neste Natal? Desejos de saúde, de prosperidade e harmonia nos lares são os pedidos mais frequentes. Há também o presente desejado, que pode ser um mimo simples que vai te trazer uma sensação especial, ou também algo grandioso, que provavelmente vai ficar só no campo dos sonhos mesmo. Assim, a reportagem do Guia de compras de Natal da Gazeta foi as ruas da cidade para saber qual a dica que você vai dar pra quem quiser te presentear este ano e com qual presente você está sonhando?

Fotos: Arquivo Pessoal / Reportagem

José Ricardo dos Reis

Morador do Jardim Santo Expedito, José Ricardo dos Reis, 55 anos, quer presentes bem úteis e práticos. “Um notebook com uma impressora”, afirmou

Johnny Abner Vieira Lima

Johnny Abner Vieira Lima, 32 anos, morador do Jardim do Lago I, sonha com um presente para futuro acadêmico. “Uma bolsa de estudos 100% em faculdade de Física”, desejou

Lourdes José Morgado

Moradora do Jardim São Lucas, Lourdes José Morgado, 69 anos, pensa em ter mais noites de sono mais confortáveis. “Meu sonho é uma cama box”, comentou

José Donizete Gomes

José Donizete Gomes, 61 anos, morador da Cohab 4, deseja algo que facilite sua vida. “Se eu pudesse pedir algo, pediria um carro zero”, confidenciou

Mikaela Breves

Moradora da Cohab 4, Mikaela Breves, 23 anos, já tem um sonho que muita gente também tem. “Eu gostaria de ganhar do Papai Noel o bilhete premiado da Megasena”, afirmou

Maria Helena Rodrigues Correa

Maria Helena Rodrigues Correa, 65 anos, residente no Jardim São Lucas, pediu saúde para ela e a família. Mas também gostaria de ganhar algo do Papai Noel: “Uma cozinha nova”, pediu

Matheu Urtado Ramos

Matheu Urtado Ramos, 17 anos, do Jardim Fortaleza, não precisa de muito nesse Natal. “Eu queria era ganhar uma pantufa”, afirmou, pensando em seu conforto nestas festas de final de ano

Najlla Ester Lino Ribeiro

Najlla Ester Lino Ribeiro, 18 anos, moradora do Jardim Santa Marta, é fã de uma franquia de fashion dolls e gostaria de aumentar seu acervo. “Neste Natal, gostaria de ganhar uma coleção completa da Moster High”, pediu