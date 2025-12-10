Por Cidinha Aliende Cachola

O escapulário de Natal é a tendência deste ano nas decorações, pois une fé, proteção e o verdadeiro sentido do Natal: amor, esperança e união. Além disso, é uma peça delicada e simbólica, que pode ser colocada na porta de entrada ou presenteada.

No Natal, ele ganha um simbolismo especial: lembrar diariamente que Jesus nasce no coração de cada pessoa através do amor, da solidariedade e da esperança. Com simplicidade e sentimento, o escapulário de Natal se torna mais que um enfeite: é um lembrete de luz e união para o ano inteiro.

Cidinha aprecia artesanato e há muitos anos suas mãos trabalham desde o crochê clássico até os enfeites mais delicados. Adora pesquisar na internet e para este ano apostou nos escapulários de Natal onde o passo a passo está a seguir, fazendo uma ressalva que a criatividade é essencial, mas carinho e um olhar atento nas coisas simples que possam ser transformadas são importantes também.

Materiais: Feltro nas cores verde, vermelho, bege ou juta; enfeites variados e imagens natalinas, cordão e fita de cetim, tesoura, cola quente ou cola para tecido, agulha e linha (opcional) e mini-pérolas, fitas e rendas para decorar

Passo a passo

1 – Corte do feltro – Recorte uma tira de feltro ou juta que pode variar de 150 cm a 180 cm. A largura fica a gosto da pessoa.

2 – Aplicação das imagens: Cole ou costure os enfeites escolhidos na ponta de cada lado da tira.

Pode sobrepor fitas no centro do feltro ou para arrematar as laterais da juta. Um lado representa a proteção o outro lado representa a fé e esperança.