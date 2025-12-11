ACI prevê um bom Natal para o comércio este ano

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul intensifica seu trabalho com a chegada do Natal, período mais importante para o comércio. Principal entidade ligada ao ramo, ela tem por finalidade também orientar lojistas, organizar campanhas, negociar horários especiais e articular melhorias na cidade para atrair consumidores. Como por exemplo, a ajuda na decoração natalina nas ruas da cidade em parceria com a prefeitura.

No mês de dezembro, o comércio local se prepara para aumentar as vendas e gerar empregos temporários e a ACI reforça seu papel no desenvolvimento econômico, unindo empresários e estimulando um Natal mais forte e movimentado para toda a cidade. Uma vez que o impacto do Natal vai muito além das vitrines. A data representa geração de empregos temporários, circulação de renda e fortalecimento de toda a cadeia produtiva local. Para os empresários, é a oportunidade de equilibrar as contas do ano; para os consumidores, o momento de celebrar e presentear.

Para o Guia de Compras de Natal 2025, a Gazeta de Vargem Grande enviou perguntas à ACI, cujo presidente é o empresário Marcelo Terra, reeleito para o quarto mandato seguido. O jornal quis saber quais são as expectativas da ACI para o desempenho das vendas de final de ano e para o início de 2026 no comércio de Vargem Grande do Sul e a resposta dada pela entidade foi que a ACI avalia com confiança o desempenho do comércio local neste final de ano. “Observamos um ambiente econômico estável e uma movimentação crescente dos consumidores, o que tende a favorecer os resultados do varejo. Para 2026, projetamos a continuidade desse ritmo positivo, com maior dinamismo nas atividades econômicas e fortalecimento das empresas locais”, assinalou a entidade.



Para a direção da ACI, a perspectiva é de um crescimento moderado nas vendas em relação ao último ano, levando em conta fatores como o aumento da confiança do consumidor, o planejamento antecipado das compras natalinas e o amadurecimento dos empresários em suas ações de atendimento, comunicação e gestão.

Ao ser indagado como o atual cenário econômico da cidade e da região tem impactado o consumo nas festas de fim de ano, respondeu a ACI que “o cenário econômico da cidade e da região tem favorecido o consumo, com maior estabilidade no mercado de trabalho e fluxo positivo em diversos setores. Esse contexto proporciona ao consumidor mais segurança para investir em compras de fim de ano, beneficiando diretamente o comércio local”.



Sobre a atuação da ACI para fortalecer o comércio vargengrandense durante o Natal e as festas de final de ano, a Associação respondeu que tem atuado de forma contínua por meio de ações de orientação, suporte informativo e incentivo à qualificação. “Também reforçamos, em nossas comunicações, a importância de prestigiar o comércio vargengrandense, valorizando os empreendedores que impulsionam a economia local”, ressaltou a direção da entidade.

Para contribuir com o aumento das vendas neste período, os responsáveis pela ACI disseram que procuram atuar repassando informações relevantes aos comerciantes, oferecendo conteúdos estratégicos, apoio em boas práticas de vendas e estímulo à preparação antecipada para períodos sazonais. “Buscamos fortalecer a gestão e a competitividade dos associados”, informaram.



Quando perguntado quais são os principais desafios enfrentados pelo comércio local nesta época e como a ACI orienta os empresários a aproveitarem melhor as oportunidades de vendas, respondeu o órgão que representa os comerciantes em Vargem Grande do Sul que entre os desafios, destacam-se a competição com o e-commerce e a necessidade de diferenciação no atendimento. “A ACI orienta os empresários a investirem em acolhimento, organização, divulgação eficiente e na criação de experiências de compra que valorizem a proximidade com o cliente”, ressaltou a Associação Comercial.