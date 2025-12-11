Vendas de Natal: planejamento e atenção com detalhes

O Natal é a data mais importante para o varejo brasileiro, impulsionado pela forte tradição de presentear e pelo espírito de celebração familiar. A pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2025, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), estima uma movimentação de aproximadamente R$ 84,9 bilhões na economia, com 76% dos consumidores planejando dar algum presente neste Natal. A data deve levar 124, 3 milhões de consumidores às compras em todo país.

Thalita Medeiros, consultora de negócios no Sebrae-SP, com mais de 15 anos de experiência em marketing, gestão e Desenvolvimento territorial, falou ao Guia de Compras do Natal 2025 da Gazeta de Vargem Grande sobre a importância da data para o comércio e como os lojistas devem se preparar para as festas de fim de ano.

“Nas cidades de pequeno porte, o Natal é, entre as datas comemorativas, uma das mais relevantes, pois representa uma das maiores oportunidades do ano para movimentar a economia, fortalecer a relação dos clientes com as lojas e impulsionar setores como alimentação, presentes, moda, beleza e serviços. Além disso, a data atrai consumidores que normalmente comprariam fora da cidade, valorizando os pequenos negócios”, observou a consultora, que também atua como palestrante, facilitadora e estrategista para pequenos negócios, com foco em inovação e marketing digital.

Ela também explicou como o movimento econômico das festas de fim de ano impacta a economia local. “O efeito é em cadeia: quando o consumidor compra no comércio local, o dinheiro circula entre lojistas, prestadores de serviço, funcionários e fornecedores da própria região. Isso melhora o faturamento, gera empregos temporários e aumenta a arrecadação municipal. Em cidades pequenas, esse ciclo é ainda mais perceptível — cada compra faz diferença real no caixa das empresas”, disse.

Planejamento

Thalita reforça que os empresários devem se planejar para este momento. “O lojista deve organizar o estoque com antecedência, treinar a equipe para um atendimento ágil e acolhedor, caprichar na vitrine e revisar seus canais digitais. Também é essencial conhecer o comportamento do cliente — produtos mais buscados, ticket médio e formas de pagamento, por exemplo. Preparar a loja faz toda a diferença: é o momento ideal para melhorar a fachada, ajustar o layout, criar combos de produtos, elaborar listas de sugestões de presentes e investir em visual merchandising para atrair a atenção dos consumidores”, afirmou.

A consultora ainda destaca que atendimento e marketing são o “combo perfeito” do Natal. “Um atendimento de qualidade transforma visitantes em compradores. Vale investir tempo na sondagem ao abordar o cliente, entendendo o que ele busca na loja e adequando a oferta de produtos, enquanto o marketing ajuda a marca a ser lembrada, desejada e escolhida. Postagens frequentes, vitrines chamativas, ofertas bem comunicadas e ações especiais, como embalagens natalinas ou horário estendido, têm impacto direto nas vendas”, explicou.

Atenção

Ela também falou sobre os cuidados que os comerciantes devem ter. “Eu destacaria três pontos-chave. Primeiro, o controle de estoque: é fundamental levantar o histórico de vendas e planejar as compras com cautela junto aos fornecedores. Segundo, a gestão financeira, que precisa ser monitorada de perto — muitos lojistas confundem aumento no fluxo de caixa com lucro, e esse é um erro comum. Por fim, a experiência do cliente na loja: com o movimento mais intenso, aumentam também as chances de falhas, por isso organização e atenção redobrada fazem toda a diferença”, aconselhou.

“Alguns erros são bastante comuns nesse período. Muitos lojistas compram estoque em excesso baseando-se apenas no “achismo”. Outros deixam de treinar a equipe adequadamente ou acabam montando vitrines e campanhas na última hora. Também é frequente falhar no pós-venda ou simplesmente ignorar o digital – mesmo sabendo que o cliente pesquisa antes de comprar. Todos esses deslizes podem ser evitados com planejamento e atenção aos detalhes”, observou.

Avalie os resultados

“O Natal é o termômetro que fecha o ano e abre o próximo. Ele revela tendências de consumo, desempenho de produtos e eficiência dos processos. Minha recomendação é aproveitar janeiro para fazer uma análise estratégica: o que funcionou, o que precisa melhorar, quais oportunidades surgiram e como transformar esse aprendizado em ações reais. É o momento de revisar metas, ajustar o mix de produtos e organizar as finanças para atravessar com equilíbrio um período em que o faturamento costuma desacelerar”, pontuou.

Atuação do Sebrae para as vendas de final de ano

“Sebrae é o parceiro certo nessa hora. Oferecemos consultorias, cursos, ferramentas de gestão, apoio para campanhas de vendas, orientações de marketing e ações coletivas para fortalecer o comércio local. Além disso, nossa equipe do Escritório Regional de São João da Boa Vista ajuda o empreendedor a planejar melhor, profissionalizar a gestão e criar experiências que valorizem o cliente – tudo para transformar o movimento do fim de ano em resultados concretos”, enumerou.