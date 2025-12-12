Lojistas estão otimistas com o Natal 2025

Lojistas comentam expectativa de vendas de Natal e contam como se prepararam para o movimento das Festas de Fim de Ano.

O Guia de Compras de Natal da Gazeta de Vargem Grande ouviu alguns lojistas sobre este momento.

La Belle

Há 17 anos atendendo o público em sua loja física, a La Belle, de Solange de Souza Bonvento e Ligia de Souza Bonvento, se preparou para mais um Natal. “A movimentação da loja para este Natal está bem positiva! Já percebemos um aumento nas buscas por presentes e looks para as festas”, informaram.

A expectativa é que este ano seja ainda melhor com mais vendas, especialmente porque os clientes estão se organizando mais cedo em busca de presentes e looks que já estão disponíveis.



A loja, à rua Quinzinho Otávio, nº 319, oferece peças acessíveis, modernas e de qualidade para mulheres, também com uma seção especial para as plus size. “Os produtos que mais devem fazer sucesso são os vestidos leves e elegantes para as festas, as peças em brilho, conjuntos femininos e também as roupas mais práticas para presentear, como camisetas, blusas básicas as mais em conta. Preparamos tudo com muito carinho para o Natal”, afirmaram. “Optamos por presentear todos os clientes que comprarem com lembrancinhas (brincos)”, adiantaram.

Touti Cosméticos

O quiosque da Touti Cosméticos, à Rua do Comércio, nº 313, em Vargem, sob o comando de Aline de Fátima Bento Rodrigues e seu marido e sócio Rafael Henrique Rodrigues, atende a cidade há um ano.

“Trabalhamos com perfumes inspirados nos importados e também nossos perfumes exclusivos, com parceria com os times europeus como: Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City e Juventus, que são os perfumes masculinos e também temos os femininos, inclusive nosso perfume My Soul foi premiado como o melhor perfume feminino do Brasil de 2025, eleito pelo Prêmio da Atualidade Cosmética 2025. Buscamos trazer perfumes de qualidade com um ótimo custo-benefício, deixando nossos clientes satisfeitos”, comentou Aline.



Para este final de ano, ela está otimista. “Estou com ótimas expectativas sobre a movimentação neste Natal, mesmo sendo nosso primeiro ano e primeiro Natal. Estamos apostando para este fim de ano nos perfumes VIP 04 que é inspirado no perfume importado Silver Scent (masculino) E o VIP 23 que é inspirado no perfume importado Good Girl (feminino)”, disse.

Ronck Calçados

Uma das mais tradicionais lojas da cidade, a Ronck Calçados atende há 23 anos seus clientes. Para as festas de final de ano, Odair Ronchi, proprietário da empresa, está animado. “Minha expectativa é que tenha aumento nas vendas em relação ao ano passado, estou otimista nesse aspecto”, afirmou. Para ele, nesse período, os produtos que os clientes devem procurar são, no setor de calçados, produtos leves e confortáveis e no de vestiários, camisas e blusas fáceis de se cuidar por exemplo em dryfit. “Tenho percebido que os clientes estão dando preferência aos presentes para os seus familiares e depois a si mesmos”, observou.



Odair adquiriu a loja em 2002 e vem trabalhando juntamente com sua esposa. Inicialmente, a Ronck Calçados funcionou por 18 anos na Rua do Comércio e há 5 atende na Rua Santana, 741. “Gratidão a Deus pelo trabalho e força de todos estes anos e um feliz ano novo para os amigos e familiares”, agradeceu.

Floricultura Cultivar

A Floricultura Cultivar iniciou suas atividades há pouco mais de 3 anos, com Carlos Alberto Santamarina e sua família. Hoje, além dele, Patrícia Borges Bertholucci Santamarina, Raul Santamarina, Diogo Santamarina e Sara Eloa Santamarina estão à frente da gestão da empresa, à Rua Santana, 783.



Para as festas deste final de ano, a família está bastante positiva. “A expectativa para este Natal está bastante positiva. Essa sempre foi uma época muito forte para nós, tanto pela procura de presentes para pessoas especiais, quanto pelos projetos de paisagismo, afinal, muita gente aproveita o período para renovar os espaços e deixar a casa mais bonita e acolhedora para as festas de fim de ano”, avaliou.

“Também percebemos mais procura por produtos típicos da temporada, como pinheiros, flores natalinas e outras decorações especiais”, explicou. “Mesmo não trabalhando com flor de corte, sempre criamos embalagens e composições especiais para nossas plantas e flores durante o fim do ano.

São opções pensadas tanto para presentear quanto para decorar, com a vantagem de serem flores vivas que continuam bonitas além do Natal, acompanhando o início do novo ano. A procura por esses produtos já está boa e deve crescer ainda mais conforme chegamos mais perto do Natal”, avaliou.

Taizy Magalhães Boutique

Taizy Magalhães trabalha com roupas desde os nove anos de idade, quando começou como sacoleira. Hoje, com 50 anos, realizou o sonho de ter uma loja, com apoio do marido Richard. Inicialmente, atendia no Centro, mas atualmente, está em sede própria à Rua Hermenegildo Cossi, 787.

A loja foi reaberta recentemente e Taizy informou que decidiu investir bastante em promoções para o Natal 2025. “Todo o estoque da loja antiga está em oferta, pensando especialmente nas pessoas que procuram presentes mais em conta”, comentou.



No entanto, a loja está cheia de novidades. São as peças sociais das linhas Ramos Selvagem, Assédio e Yonders, com destaque para peças femininas de linho, de excelente qualidade. A Assédio também possui roupas masculinas de alto padrão. Essas peças foram escolhidas especialmente para o Natal”, afirmou.

“Tenho uma clientela masculina muito fiel. Meu forte são tamanhos grandes, do 34 ao 58, tanto no masculino quanto no feminino. Mas os homens, especialmente, já chegam sabendo o que querem, pedindo as marcas e modelos que gostam, e saem praticamente prontos”.

Em sua loja, Taizy destacou que mantém como diferenciais peças de extrema qualidade e exclusividade, trabalhando com peças únicas, salvo itens básicos.

Maria Lina Boutique

A Maria Lina Boutique, de Cláudia Ferreira Gomes, investiu em muitas novidades para as vendas deste final de ano. “O Natal passado foi excelente, um verdadeiro divisor de águas na minha vida. O ano retrasado tinha sido ainda melhor, mas para este ano a expectativa é maior. Aumentei muito o estoque, trouxe muitos acessórios e calçados novos. Foi um grande investimento, e espero um grande retorno”, afirmou. A loja fica à rua São Pedro, 573.



Cláudia acredita que entre os itens mais procurados para esta época estão vestidos, acessórios e sandálias. “Peças mais festivas, voltadas tanto para o Natal quanto para o Ano Novo”, avaliou. Para a empresária, os consumidores se animam mais neste momento. “O pessoal fica mais empolgado. Parece até que a aparência muda nessa época. Todo mundo quer um look novo, algo diferente, e eu tenho muitas opções para oferecer. A loja está repleta de novidades”, garantiu. “Temos peças e preços para todos os gostos e bolsos. Desde presentes de R$ 29,90, R$ 39,90 até looks completos com preços mais elevados. Atendo desde quem quer algo simples até quem busca peças mais elaboradas”, afirmou.

Supermercado Nako

Há mais de 32 anos atendendo Vargem Grande do Sul, o Supermercado Nako teve início com a Sra. Masako Nako, carinhosamente conhecida como Dona Marina, que sempre sonhou em oferecer um atendimento próximo e acolhedor aos moradores da cidade. Atualmente, cinco membros da família Nako estão à frente do supermercado: Masako Nako, Luciana Kiyomi Nako, Angela Akemi Nako da Rocha, Gabriela Ayume da Rocha e Vinícius Kenji Nako Soares.



“A expectativa para este Natal é bastante positiva. Esperamos um crescimento em relação ao ano passado, especialmente por conta da busca antecipada por produtos típicos dessa época. O movimento já começou a aumentar nas últimas semanas, principalmente nos setores de bebidas, panetones e carnes. A tendência é que o fluxo de clientes se intensifique ainda mais conforme nos aproximamos do Natal”, observaram.

O Supermercado Nako trabalha com carnes montadas para assar sob encomenda, como frango recheado, lombo recheado, lagarto recheado, rocambole e costela recheada. As encomendas podem ser feitas diretamente no balcão do açougue ou pelo telefone/WhatsApp do mercado, com prazo até a semana do Natal.

Para atender ao aumento natural da demanda no fim de ano, a equipe de 20 colaboradores foi organizada para reforçar a reposição de produtos, agilizar o atendimento e garantir estoques completos nos dias de maior movimento. Também ampliamos os horários de alguns setores para facilitar as compras dos clientes.