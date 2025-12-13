Neste final de semana tem Torneio Municipal de Bocha

Neste sábado, dia 13, e no domingo, dia 14, o Clube Municipal de Malha e Bocha “Celestino Moneda”, do Clube XXI de Abril, no Jardim Fortaleza, sediará o Torneio Municipal de Bocha.

O torneio faz parte do calendário esportivo de dezembro, desenvolvido pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Neste sábado, a disputa tem início às 9h, já no domingo, dia 14, o torneio é retomado a partir das 14h.

A bocha é uma modalidade praticada por muitos moradores de Vargem e região, uma tradição que vem de gerações. E neste final de semana, o torneio promete ser um momento de técnica, mas também de confraternização neste final de ano.

Foto: Reprodução Internet