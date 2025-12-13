Sábado de decisão para o handebol de Vargem

O handebol masculino de Vargem Grande do Sul tem um sábado emocionante em disputas da Liga Handebol do Interior. Em Cosmópolis, os times das categorias mirim e infantil entram em quadra em busca de medalhas para a cidade.

No primeiro jogo, às 11h20, os meninos do mirim enfrentam Indaiatuba valendo o bronze pela Série Ouro. Durante a temporada, foram registradas uma vitória para cada lado.

A segunda partida, às 14h00, os meninos da categoria infantil disputam o título da série bronze contra Botucatu. Na fase classificatória as equipes ficaram no empate.

A torcida pode acompanhar as partidas ao vivo pelo canal no YouTube da Liga do Interior. Além de assistir aos jogos, o internauta ainda pode votar no craque da galera ao final de cada jogo.

Fotos: Ana Riciopo/Liga Handebol do Interior