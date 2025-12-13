Gustavo Tabet se destaca no Brasileiro Interclubes de Judô

Um dos torneios mais intensos realizados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o Campeonato Brasileiro Interclubes – Seletiva Nacional Cadete e Júnior, contou com a participação do judoca Gustavo Slootemaker Tabet, atleta e sensei de Vargem Grande do Sul, responsável pelo Instituto da Luta de Vargem, um projeto social que atende crianças e adolescentes no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez.

O evento contou com quatro dias de disputas no tatame montado no Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo e se encerrou no dia 5 de dezembro, somando pouco mais de 2 mil confrontos, disputados por mais de 1700 atletas de 242 clubes de todo país. A Seletiva é uma das primeiras etapas do processo de formação das Seleções Brasileiras Cadete (Sub-18) e Júnior (Sub-21), e distribui pontos no Ranking Nacional das duas classes de idade, que é utilizado como critério para convocação de competições internacionais, como os Estágios, Pan-Americano e Mundial.

Gustavo

O judoca de Vargem competiu na categoria Sub-21 Pesado, contra 20 atletas de vários Estados. O judoca venceu três lutas das cinco que fez no dia, e terminou o evento na quarta colocação geral. Segundo seu pai, Fábio, essa posição garante a Gustavo pontos importantes para o ranking de 2026, além da classificação para a primeira competição de 2026, que será o Meeting Nacional, evento que ainda não tem data, nem local definidos.

Gustavo Slootemaker Tabet vem se destacando no cenário nacional de judô desde 2023, se mantendo entre os quatro melhores de SP, e entre os top 10 do Brasil.