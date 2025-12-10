História da Rua do Comércio e vias ao redor

Em 2 de junho de 1948, a Lei nº 14, no seu artigo 1º, denomina Rua Quinzinho Otávio, a antiga rua denominada Rua 24 de Outubro (antes Rua do Commercio), que vai da Praça Capitão João Pinto Fontão, até a Santa Casa (Hospital de Caridade). O Decreto nº 195, de 22 de outubro de 1973, denominou Av. Walter Tatoni, a via com início no trevo de São João da Boa Vista/Casa Branca, que dá acesso à cidade no trecho compreendido entre o início do acesso propriamente dito, até o início da Praça Nossa Senhora Aparecida. Esta, por sua vez, teve sua denominação dada em 19 de fevereiro de 1932, através do Decreto nº 18, pois na praça estava construída a Capela de N. Sra. Aparecida.



No mapa feito por Gilberto Giraldi em 1926, consta como localizado na antiga “Rua do Commercio”, o Centro Recreativo Carlos Gomes, depois Clube Vargengrandense e atualmente o Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto” e o nome da rua mudou-se para Rua Quinzinho Otávio. Também o jornal “A Imprensa” estava situado naquela época na “Rua do Commercio”, mas só que em frente à atual Praça Cap. João Pinto Fontão, que na época aparecia tão somente com a denominação de “Jardim”. Isso há praticamente 100 anos atrás.



A Rua do Comércio já acolheu as principais lojas da cidade, tendo no início da sua povoação (Vargem foi fundada em 26 de setembro de 1874), certamente abrigado o incipiente comércio da cidade. Poucas referências históricas temos das primeiras atividades comerciais vargengrandenses e suas localizações. O professor Gilberto Giraldi ao falar dos primórdios da cidade, dados colhidos junto ao Cel. Mariano Parreira, descreve a inauguração da Igreja Matriz em setembro de 1894 e nela pode-se ter alguns indícios de como era a rua.



Cita no artigo que a pequena vila assentada no alto de uma colina, tinha uma capelinha e um cruzeiro, isso em 1893, quando ainda era chamada de Bairro da Porteira e depois Sant´Ana do Rio Verde, e era “cabeça dos Distritos de Paz e Policial do mesmo nome”. Afirma que a vila tinha umas cinquenta casas, localizadas nas ruas da Porteira, Batista de Figueiredo, de São João, Sant’Ana, Bernardo Garcia e Nova.