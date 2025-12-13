É campeão: Cohab FC vence o Campeonato Amador de Futebol 2025

Em decisão com goleiro herói, rojão no campo e tumulto na torcida, o Cohab FC venceu Ajax nos pênaltis e levou o troféu

O Cohab FC é bicampeão do Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul. Depois de levar o título em 2023, o time comandado pelo técnico Chiquinho venceu o Ajax FC na disputa por pênaltis no jogo decisivo disputado na tarde do último domingo, dia 7, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita “Vargeana”.

A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar e na decisão na cobrança de penalidades o Cohab conseguiu ser mais eficiente e levantou o troféu do torneio, que é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul

Durante o jogo, os dois times foram bastante técnicos, oferecendo ao público que lotou a arquibancada da Vargeana, uma partida bastante equilibrada. No entanto, a tensão que uma decisão nos pênaltis já carrega, contou com uma carga ainda maior de nervosismo, quando um rojão que foi disparado da arquibancada acabou caindo bem na altura do meio do campo, onde parte dos jogadores estava reunida, esperando o início das cobranças.

Nas imagens da transmissão ao vivo pelo Youtube feita pelo Canal VGS Show da Várzea, foi possível ver a fumaça no meio de campo e alguns jogadores caídos pelo gramado. Logo após esse episódio, houve um início de tumulto na arquibancada e a partida só foi retomada quando tudo foi apaziguado.

Fotos: Reprodução Youtube Canal VGS Show da Várzea

Penalidades

Quando a disputa de pênaltis foi autorizada, o Ajax FC foi para a primeira cobrança com Wesley Gabriel, mas o goleiro Didinha, do Cohab, fez grande defesa. Na sequência, Gustavo marcou para o Cohab e Dezinho, do Ajax converteu a sua cobrança. O goleiro Didinha dessa vez foi cobrar um pênalti e converteu para o Cohab.

Ceará foi cobrar para o Ajax e não marcou, após mais uma defesa segura de Didinha. Mas a vantagem do Cohab diminuiu na cobrança seguinte, com o goleiro Igor, do Ajax, detendo a bola na cobrança de Manga. Em seguida, o Ajax perdeu a oportunidade de igualar o placar nas cobranças, com Rafael, que chutou para fora.

A disputa, no entanto, seguiu emocionante com Vinícius, do Cohab FC, também desperdiçando a oportunidade, chutando para fora. Luquinhas, artilheiro do campeonato, converteu seu pênalti para o Ajax e coube a Leonardo, do Cohab FC, a chance de encerrar a disputa. E ele não vacilou, convertendo seu pênalti e levando o time à vitória. O placar final das cobranças ficou em 4 a 2 para o Cohab FC, que fez a festa no campo da Vargeana.

Cohab festeja o campeonato

Em entrevista ao Canal VGS Show da Várzea, o goleiro Didinha, o grande destaque da final, falou sobre a conquista. O goleiro ressaltou que foi um confronto emocionante entre duas grandes equipes, com grandes jogadores e que o Cohab mostrou muita vontade na busca pelo título. “É o meu primeiro campeonato com o Cohab e todo mundo mostrou que a equipe veste a camisa pesada do Cohab e corresponde”, afirmou.

Leonardo, o último na cobrança de pênaltis, também destacou o espírito da equipe. “Graças a Deus fiz o gol. O goleiro foi bem, mas graças a Deus conseguimos e a bola entrou. Estávamos merecendo e estávamos confiantes que o título ia vir para nós. Gostaria de agradecer a torcida que ajuda muito”, falou, pedindo ainda apoio da torcida para a equipe, que vai disputar a Taça dos Campeões Regionais em 2026.

O técnico Chiquinho, que também tinha sido campeão com a equipe em 2023, destacou os ajustes que fez no time durante a partida e lamentou o tumulto antes das penalidades. “Deu uma confusãozinha, não sabemos quem jogou o rojão, não sabemos quem foi. Mas graças a Deus fomos campeões mais uma vez, fui bicampeão”, disse. “Para o torcedor, tenho que pedir mais respeito porque isso não pode acontecer, a festa será linda, mas teve esse pontinho amargo”. Sobre o desempenho do Cohab no torneio, ele lembrou que o time não teve um caminho fácil, inclusive perdeu para o Ajax por 2 a 0 na fase de grupos. “Mas conseguimos chegar e se a gente chegou, o troféu é nosso”, afirmou.