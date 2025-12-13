Treinão solidário arrecada doações para a Humanitária

Uma ação solidária promovida pela GMFIT arrecadou mais de 300 litros de leite que foram doados à Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul. O Treinão Integrativo GMFIT foi realizado na noite do último sábado, dia 6 de dezembro.

O grupo formado por 40 atletas passou pelas ruas do Centro da Cidade em direção ao Bosque Municipal, deu uma volta na represa Eduíno Sbardellini e retornou à sede da GMFIT, após dar uma volta pela Praça Capitão João Pinto Fontão e a Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana. Os participantes foram incentivados a doar litros de leite e a ação arrecadou o total de 308 caixinhas.

Os participantes chamaram a atenção enquanto corriam os 7 quilômetros do percurso, pois muitos estavam caracterizados e em clima natalino. “E puderam usar da imaginação e contar um pouco do que a corrida fez de bom em sua vida através das plaquinhas escritas que levavam, por exemplo: ‘venci a depressão’, ‘venci a ansiedade’…, coisas que graças à corrida a pessoa superou”, explicou Giovanni de Oliveira, responsável pelo grupo.

Fotos: GMFIT