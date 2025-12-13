Judô Jita Kyoei tem mais um faixa preta

A equipe Jita Kyoei de Judô conta com mais um atleta graduado com a faixa preta. No dia 29 de novembro, em Mauá, João Antônio de Souza conquistou a faixa preta 1° Dan, pela Federação Paulista de Judô e Confederação Brasileira de Judô.

O judoca é monitor do Projeto Social Jita Kyoei em dois núcleos em São João da Boa Vista e agora faz parte do grupo de Faixas Pretas da Associação.

Orientado e acompanhado pelo sensei Guilherme Daud Ronchi, o agora, sensei João Antônio mostrou técnica e versatilidade durante seu exame, sendo aprovado com a nota máxima. “Nós da equipe Jita Kyoei estamos muito felizes e parabenizamos o sensei João, reforçando nosso orgulho e satisfação em poder sonhar juntos e realizar juntos os objetivos de nossos judocas”, comentou o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes.

Foto: Jita Kyoei