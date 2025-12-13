Em Mococa, Vargem fica com a prata no handebol

A final da 3ª Copa Mococa foi disputada no último dia 5 de dezembro e a equipe masculina de Vargem Grande do Sul ficou com a medalha de prata, na categoria livre.
“Enfrentamos, na grande final, o Handebol Hortência, mas não conseguimos a vitória. Realizamos um bom jogo principalmente no primeiro tempo, mas na etapa final muitos erros tiraram nossa chance de vitória. Dessa forma conquistamos a medalha de prata da competição”, observou Juliano Garcia, treinador da equipe.
A copa foi organizada pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida da prefeitura de Mococa. “Foi uma boa oportunidade para os nossos meninos encararem adversários mais fortes, da categoria adulto e aprender jogando Handebol”, avaliou Juliano.
Fotos: Departamento de Esportes Prefeitura Municipal