Homem é flagrado com maconha em Vargem

Durante patrulhamento preventivo no Jardim São Cristóvão, em Vargem Grande do Sul, a Polícia Militar abordou um indivíduo após notar atitude suspeita, na tarde da quarta-feira, dia 10.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele um estojo contendo uma porção de maconha, um cigarro artesanal da mesma substância e um aparelho celular. O indivíduo foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia.

A autoridade policial registrou a ocorrência por porte de drogas, conforme legislação vigente. O material localizado foi apreendido e o homem foi liberado após o procedimento legal.