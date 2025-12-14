Natal Mágico reúne recorde de público na Praça do Cristo

7ª edição do evento tradicional no Jd. Fortaleza atrai mais de 2,5 mil pessoas, distribui milhares de guloseimas e reforça clima natalino na cidade, segundo organizadores

A Praça do Cristo Redentor, no Jardim Fortaleza, tornou-se novamente ponto de encontro das famílias no último domingo, 7 de dezembro, durante a realização da 7ª edição do Natal Mágico. O evento, marcado pela chegada oficial do Papai Noel, registrou o maior público desde sua criação, reunindo mais de 2.500 participantes ao longo da tarde e noite. A informação foi confirmada à Gazeta de Vargem Grande por Angelino Junior, um dos organizadores do evento.

Embora a programação estivesse prevista para iniciar às 18h30, muitas famílias chegaram cerca de uma hora antes, formando filas para recepcionar o Papai e a Mamãe Noel. Este ano, uma novidade chamou a atenção das crianças: a participação de seis voluntários do Departamento de Cultura, vestidos como príncipes e princesas dos clássicos da Disney. Eles acompanharam o casal Noel na chegada ao local, feita em carros antigos cedidos pelo colecionador Douglas Bertolin, e permaneceram interagindo e posando para fotos com o público.

A estrutura preparada pela organização reforçou o clima de celebração. Foram distribuídos mais de 600 pacotinhos de balas, cerca de 1.400 sorvetes, 37 quilos de pipoca e aproximadamente 2 mil algodões-doces, produzidos a partir de 23 quilos de açúcar. De acordo com os organizadores, o volume de guloseimas foi planejado para atender à demanda crescente do evento, que “já se tornou tradição na praça do Cristo”.

A festa é promovida pelo grupo de voluntários Sorriso Mágico em parceria com a comissão Amigos do Cristo Redentor, responsável pela manutenção do monumento. Somados, mais de 20 voluntários atuaram na organização e execução das atividades durante toda a programação. Próxima ao local, a capela de Nossa Senhora Rosa Mística permaneceu aberta para visitação e oração. Dentro dela, um presépio especialmente montado pela voluntária Carmem Malaguti atraiu a atenção dos visitantes.

Angelino Junior destacou a importância do apoio de todas as empresas parceiras para a realização da celebração. Segundo ele, o evento contou mais uma vez com a parceria da Guarda Civil Municipal, do Desetran e do Departamento de Cultura e Turismo. “Agradecemos a Deus pela saúde e por permitir que mais uma edição acontecesse com tanta alegria. Nosso compromisso é oferecer um momento especial às famílias e, especialmente, às crianças”, afirmou.

Com a edição deste ano encerrada, os organizadores já iniciaram as discussões para 2026. A proposta é avaliar melhorias e planejar novidades para manter o evento como uma das principais celebrações natalinas do município.