Polícia recupera Kombi

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul esclareceu um roubo de veículo ocorrido na tarde do dia 10. Conforme as informações fornecidas pela PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência do roubo de veículo ocorrido na tarde da quarta-feira.

Ao chegarem no local, a vítima informou aos policiais que havia sido abordada e teve seu veículo, uma Kombi branca, roubado. Durante o atendimento, a vítima descreveu o autor e confirmou seu reconhecimento.

O suspeito foi localizado e detido pelos policiais, sendo encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento, onde passou por avaliação médica que constatou escoriações leves. O veículo roubado foi encontrado nas proximidades com um dos pneus danificados.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de roubo de veículo. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.