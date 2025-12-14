Motociclista de Divinolândia morre após acidente

Um motociclista de 32 anos morreu na manhã da segunda-feira, dia 8, após colidir contra um caminhão na Rodovia SP-344, em Divinolândia. O acidente ocorreu por volta das 7h35, na altura do km 276. A vítima foi identificada como Felipe Riboli Mengali, de 32 anos de idade. Ele estava a caminho do trabalho no momento da colisão.

De acordo com reportagem publicada pelo portal G1, o motorista do caminhão, de 51 anos, seguia pela rodovia quando passou da entrada de acesso que pretendia utilizar. Ao tentar retornar, ele teria realizado uma conversão em local proibido.

O motociclista não conseguiu frear a tempo e atingiu a lateral da carroceria do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.