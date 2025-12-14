Cabo solto atinge jovem e reacende debate sobre a responsabilidade pela fiação solta na cidade

Prefeitura afirma que manutenção dos cabos é de responsabilidade da Elektro Neo Energia e das empresas que utilizam os postes; família relata demora no atendimento policial

Um acidente envolvendo um cabo solto na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, chamou a atenção dos moradores na tarde da última sexta-feira, 5 de dezembro, e levantou questionamentos sobre a manutenção da fiação instalada nos postes da cidade. A jovem teve o pescoço atingido pelo fio e, segundo familiares, por pouco não sofreu ferimentos mais graves. Eles relataram ainda que aguardaram por um longo período o atendimento da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que teriam sido informadas sobre o risco, mas não retornaram imediatamente ao chamado.

O episódio, noticiado inicialmente pela Gazeta de Vargem Grande, gerou grande repercussão entre internautas, especialmente acerca da responsabilidade da Prefeitura em situações envolvendo cabos caídos ou mal instalados. Diante das dúvidas, o jornal entrou em contato com a administração municipal, que respondeu prontamente por meio do diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho.

Em nota, o diretor do departamento esclareceu que a Prefeitura não é responsável pela fiação de energia elétrica, cabos de fibra óptica ou telefonia instalados nos postes, sendo essa atribuição da Elektro Neo Energia, que realiza a cessão da estrutura para que outras empresas utilizem os postes. Apesar disso, o diretor destacou que os departamentos municipais têm monitorado casos de fios soltos em diversos pontos da cidade, decorrentes de rompimentos causados por caminhões, podas de árvores, instalações inadequadas, cabos abaixo da altura mínima ou substituição de postes. Quando identificadas situações irregulares, a Prefeitura afirma buscar os responsáveis para solicitar providências.

A administração também reforçou que conta com a colaboração dos moradores. Em muitos casos, cabos de fibra óptica possuem identificação da empresa proprietária, o que permite que a população acione diretamente o serviço de internet ou, quando necessário, a própria Elektro. Canarinho informou ainda que o município vem tratando do problema há meses, enviando ofícios e notificações à concessionária para que acompanhe com mais rigor as empresas subcontratadas que utilizam a rede de postes.

Segundo ele, a Prefeitura reconhece que, além da poluição visual, a situação representa risco iminente à segurança da população, motivo pelo qual cobra ações mais efetivas das empresas envolvidas. Sobre o tempo de resposta dos prestadores de serviço, porém, a administração afirmou não poder opinar, já que cada companhia é responsável por seus próprios prazos. Por isso, recomenda que o cidadão anote o número de protocolo toda vez que abrir um chamado, garantindo respaldo em caso de incidentes.

A nota também informou que, a pedido do prefeito Celso Ribeiro, a Elektro agendou uma reunião com todas as empresas subcontratadas para tratar especificamente da desorganização da fiação e das ocorrências recentes. A Prefeitura declarou lamentar o acidente envolvendo a jovem e reiterou o compromisso em cobrar responsabilização civil e criminal das empresas que descumprirem as regras de uso da infraestrutura.