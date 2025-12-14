Denúncia leva PM a apreender arma de fogo

A Polícia Militar apreendeu, na manhã da quinta-feira, dia 11 de dezembro, um revólver calibre .32 durante atendimento a uma denúncia de posse ilegal de arma de fogo na Rua Capitão Gabriel Ribeiro, no Centro de Vargem Grande do Sul.

Informou a PM, que a equipe recebeu informações de que um morador teria uma arma em sua residência. Com a autorização de um familiar, os policiais realizaram busca no quarto do suspeito, onde localizaram um revólver calibre .32 com numeração suprimida e três munições intactas.

O indivíduo assumiu a propriedade do armamento e acompanhou a equipe até a delegacia.

A Polícia Militar apresentou o caso à autoridade policial, que apreendeu a arma e instaurou inquérito para investigação. O envolvido foi liberado após os procedimentos legais.