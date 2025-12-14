Humanitária é sorteada com carro em ação da Sicredi

A campanha União Solidária 2025, desenvolvida pelo Dexis Instituto, com apoio da Sicredi Dexis e do Instituto Cocamar, chega ao final de sua oitava edição celebrando resultados históricos. A campanha, que teve vendas e cadastro de cupons até o dia 25 de novembro, encerrou oficialmente no dia 28, com o último sorteio dos prêmios principais para os compradores. Entre os premiados, está a Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul, que vai receber um Fiat Mobi.

De acordo com a Sicredi, a entrega dos três iPhones e dos três veículos Fiat Mobi acontecerão no dia 17 de dezembro, às 9h15, durante uma live a ser transmitida pelo canal do YouTube (https://www.youtube.com/@uniaosolidaria).

Neste ano, a campanha registrou recorde de arrecadação, ultrapassando a marca de R$ 7,5 milhões, recursos destinados ao fortalecimento de projetos sociais em diversas regiões. Todo o valor arrecadado é integralmente revertido para as entidades participantes, permitindo que cada uma desenvolva ações e iniciativas alinhadas às necessidades de suas comunidades.

Para o presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, os resultados reforçam o papel transformador da campanha. “A União Solidária mostra, mais uma vez, a força da cooperação. Este recorde de arrecadação e o número expressivo de entidades participantes comprovam que, quando a comunidade se une, conseguimos impactar vidas e ampliar oportunidades. Estamos muito orgulhosos de tudo o que construímos juntos em 2025”, destacou.

O engajamento também foi expressivo: 564 entidades participaram ativamente e 591 projetos foram aprovados, números que representam o maior volume desde a criação da iniciativa.

Com os R$ 7,583 milhões dessa edição, em oito anos de campanha, as entidades conseguiram arrecadar mais de R$ 36,6 milhões, um feito enorme que impactou diretamente a comunidade e que levou mais qualidade de vida e transformação para milhares de pessoas.

Com foco em promover impacto social por meio da união entre empresas, cooperativas, instituições e comunidade, a União Solidária reafirma sua capacidade de transformar realidades. Cada entidade inscrita mobilizou doações por meio da venda de cupons e ações locais, resultado de um esforço coletivo que cresce ano após ano.

Premiações

Em 2025, a Campanha distribuiu 27 prêmios, sendo nove iPhones, nove Alexas, três patinetes elétricos, três motocicletas e três carros, num total de oito sorteios ao longo do ano. “A expectativa é que, a partir desses resultados, as próximas edições continuem a expandir o impacto positivo da União Solidária, estimulando cada vez mais pessoas e organizações a participarem dessa corrente do bem”.

Os ganhadores dos aparelhos iPhone foram Aline Souza, de Maringá (PR) e a entidade beneficiada foi a Associação Servos da Imaculada; Fabiana Arlete Reis de Moraes, de Londrina (PR) e a entidade foi a Casa de Apoio Sagrada Família – Alvorada do Sul. O terceiro celular foi para Marcos C. Bonfim, de São Pedro (SP) e a entidade assistida foi a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.

Os Fiat Mobi foram sorteados para Salete Mazarrão Guiette, de Jussara (PR) e a entidade atendida foi a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jussara. O segundo carro foi sorteado para Rosa Maria Dourado de Paula Pinto, de Nova Londrina (PR), e a entidade assistida é a Movimento dos Focolares Mariapolis Ginetta. Por fim, o terceiro veículo foi sorteado para a Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul.

Casa Branca

No começo de dezembro, Eliana Maria de Souza Seraphim, moradora de Casa Branca, recebeu uma motocicleta como prêmio ao ser sorteada na campanha. “Nunca imaginei que seria sorteada, mas na semana que comprei o cupom ganhei uma cesta de natal no supermercado do bairro. Aí, na quermesse da igreja encontramos o gerente da Sicredi e disse que estava com sorte naqueles dias. Imediatamente ele chamou o padre Mário que estava próximo, que me explicou a campanha e comprei dois cupons”, afirmou ao informar que vai vender a moto para aproveitar muito o fim de ano. “Casa Branca sempre teve muita sorte ao participar da União Solidária, pois essa é a quarta vez que o cupom premiado da campanha é vendido pelo Santuário Nossa Senhora do Desterro”, afirmou o Padre Mário Adorno.

Foto: Divulgação/Sicredi