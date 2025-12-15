Programa “Ônibus SP por Todas” atenderá mulheres em Vargem

Vargem receberá nesta terça-feira, dia 16, o ônibus contendo toda a estrutura necessária do programa “Ônibus SP por Todas”, iniciativa do Governo do Estado voltada ao acolhimento, proteção e atendimento especializado às mulheres

A vinda do equipamento ao município é resultado de articulação entre a Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher e a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), com o apoio da vereadora Vanessa Martins (PL), que solicitou a inclusão de Vargem Grande do Sul no roteiro do programa.

O “Ônibus SP por Todas” é uma unidade móvel que oferece acolhimento humanizado, atendimento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamento à rede de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, com foco em situações de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

O programa leva informações, orientação e suporte especializado diretamente às mulheres em diferentes regiões do estado.

Segundo a Secretaria de Políticas para a Mulher, o veículo é estruturado com salas de atendimento individual, espaço educativo, banheiro acessível e área externa coberta, garantindo privacidade e acessibilidade durante os atendimentos.

Cidades que já receberam o programa destacam o suporte psicossocial, a orientação jurídica em parceria com a Defensoria Pública e as informações sobre direitos, além do encaminhamento para Delegacias da Mulher e outros serviços da rede de proteção.

Em Vargem Grande do Sul, o atendimento será gratuito, aberto ao público e voltado especialmente às mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência, bem como àquelas que busquem informações sobre seus direitos, medidas protetivas e acesso a serviços públicos.

A programação local será realizada no dia 16 de dezembro, das 10h às 17h, na Praça da Matriz, com atendimentos especializados durante todo o período. A Prefeitura divulgará posteriormente orientações complementares sobre documentação e fluxo de atendimento.