Terrine de Natal

Por Nathalia Aliende

Ingredientes e preparo

No liquidificador bater 1/2 ricota fresca, 80g de ricota defumada, 1 caixinha de creme de leite, a mesma medida de leite, 1 colher de sopa de azeitonas picadas, 1/2 sachê de gelatina incolor (obs: use a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Se preferir mais firme, use o pacotinho todo) e sal a gosto. Despeje em um recipiente e leve para gelar.

Temperar 120g de azeitonas pretas e verdes picadas com salsinha picada, azeite, pimenta (se gostar) e 3 a 4 colheres de sopa de geleia de jabuticaba. Misturar bem e acrescentar alguns tomatinhos bem vermelhos picados.

Depois da terrine gelificar, desenforme em um prato, cubra com os ingredientes acima e salpique nozes picadas. Sirva com torradinhas.