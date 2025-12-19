Arroz sírio com frango desfiado e amêndoas em lascas

Por Reneé Maaz
Esta receita é um clássico na família Maaz há vários anos, cuidadosamente preparada por dona Reneé Maaz e enviada ao Guia de Compras de Natal da Gazeta de Vargem Grande por sua filha, Fernanda Maaz Proite
Ingredientes: 5 filés de peito de frango, 1 cebola cortada ao meio, 2 dentes de alho inteiros, cenoura, 1 talo de salsão, 1 litro de água, 1 folha de louro, 2 talos de salsinha, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de azeite extra-virgem, ½ cebola picada, 1 dente de alho picado, 1 xícara e meia de chá de arroz branco, cebolas caramelizadas, 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal, 2 cebolas grandes cortadas em tiras, 2 colheres (sopa) de pimenta síria, 1 xícara (chá) de amêndoas sem pele laminadas e levemente tostadas
Preparo
Coloque os filés de peito, a cebola, o alho, a cenoura, o salsão, a água, a folha de louro, os talos de salsinha e o sal em uma panela de pressão. Cozinhe por 20 minutos, contando a partir do momento que a panela pegar a pressão. Retire o frango da panela, desfie em lascas grossas e reserve. Coe o caldo, reserve. Descarte os vegetais. Para a cebola caramelizada, derreta a manteiga em uma frigideira grande e, em fogo médio, refogue a cebola até dourar bem. Reserve em um recipiente.
Na mesma frigideira que caramelizou a cebola, coloque o azeite e refogue a cebola e o alho do arroz, sem dourar. Adicione o arroz cru e frite por 2 minutos. Adicione 3 xícaras (chá) do caldo do cozimento do frango e 2 colheres (sopa) de chá de sal. Após ferver, deixe a panela semi-tampada e cozinhe o arroz em fogo baixo até ficar macio e o caldo secar. Reserve. Solte o arroz com um garfo, misture a pimenta síria, o frango, a cebola caramelizada e as amêndoas tostadas. Tempere com mais sal se necessário e sirva.