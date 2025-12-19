Peru de Natal iluminado

Por Márcia Iared

Uma das primeiras e mais assíduas colaboradoras do Guia de Compras de Natal de Vargem Grande do Sul, Márcia Iared, tem papel fundamental na transformação da Cultura da cidade. Em todos os eventos que idealizou e promoveu, a professora e ex-diretora da Cultura e Turismo, sempre destacou a importância da culinária como expressão cultural e principalmente, de afeto. Para a edição deste ano, a equipe do Guia de Natal tomou a liberdade de recuperar em seu acervo, uma das mais emblemáticas receitas compartilhadas por Márcia Iared com nossos leitores.

Ingredientes da vinha d’alho

1 Peru de 4,5 kg a 5 kg; 4 colheres bem cheias de sopa de tempero completo arisco; 1 colher de sal; 1 xícara de chá de vinagre; 2 xícaras de chá de coca-cola; 2 xícaras de chá de vinho branco seco; 2 copos de água; 1 maço grande de cheiro-verde.

Tempero do peru

Lavar bem a ave, colocar em uma bacia e esfregar o maço de cheiro-verde – como se fosse uma bucha -, por toda a pele do peru. Furar com uma faca de ponta fina especialmente o peito e as coxas. Utilizar, caso tiver, uma seringa própria e injetar esse tempero líquido por toda a ave, principalmente nas áreas de carne branca. Em um caldeirão não muito grande e alto, colocar a ave com o peito para baixo e deitar sobre ela toda a vinha d’alho obtida, de maneira que ele fique quase completamente mergulhado no líquido. Deixar marinar até o dia seguinte no líquido. O bagaço da buchinha de ervas, deixar na parte interna do peru.

Farofa mista

Levar ao fogo os miúdos da ave com bastante cebola e caldo, até amaciar. Picar estes miúdos em pedaços bem pequenos e reservar o caldo. Em seguida, em duas colheres bem cheias de manteiga e em 2 colheres de azeite, fritar 2 cebolas picadas até dourar. Juntar 250 gr de passas sem sementes e os miúdos separados nesta fritada. Reservar.

Em uma bacia, colocar um pacote de farinha de milho, 1 pacote de farinha de mandioca torrada. Sobre esta mistura, juntar meio pote de cheiro verde picado e o caldo quente dos miúdos (1 copo). Esfregar vigorosamente entre as palmas das mãos até que esses ingredientes se incorporem. Juntar essa mistura na panela grande de cebolas fritas na manteiga e no azeite, misturar bem acrescentando três maçãs vermelhas picadinhas, 200 gr de azeitonas verdes picadas e 150 gr de ameixas pretas picadas. Misturar bem e acertar o sal e a pimenta.

Recheando o peru

Retire a ave da vinha d’alho, escorra, coloque na parte interna uma colher bem cheia de manteiga e introduza um tanto de farofa necessária para recheá-lo. Costurar a ave.

Juntar as pernas com uma linha, colocar sobre duas folhas bem grandes de alumínio, como se fosse fazer um pacote. Acrescentar duas colheres de sopa cheias de manteiga, um copo da vinha d’alho. Fechar bem, colocar sobre uma assadeira e levar ao forno por 3 horas, em fogo médio.

Ao restante da vinha d’alho, junte mais água e com esse líquido mantenha sempre a forma molhada. Ao final, abrir o alumínio para dourar a gosto.

Enfeitando o peru

Coloque o peru assado cuidadosamente sobre uma travessa grande e decore com pêssegos, ameixas e fatias de abacaxi. Sobre a farofa ao lado da ave, faça castiçais de maçãs, pegando maçãs e introduzindo castanha do Pará apontadas (com cuidado) no lugar do cabinho da maçã. “Na hora especial da entrada da ave, acenda as pontinhas das castanhas. Por certo, diante do peru iluminado, todos cantarão a música ‘Noite Feliz’”, recomendou Márcia Iared.