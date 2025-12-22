Após acidente e repercussão, prefeitura cobra Elektro e empresas por cabos soltos nos postes

Um acidente envolvendo um cabo solto na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva reportado pela Gazeta de Vargem Grande através da matéria “Jovem sofre acidente com fio solto na rua”, chamou a atenção dos moradores na tarde da última sexta-feira, 5 de dezembro, e reacendeu o debate sobre a falta de manutenção da fiação instalada nos postes da cidade. Uma jovem teve o pescoço atingido pelo fio e, de acordo com familiares, por pouco não sofreu ferimentos mais graves, o que gerou grande preocupação e revolta entre moradores.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, a Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a Prefeitura em busca de esclarecimentos. A resposta foi encaminhada por meio do diretor de Tecnologia da Informação e Inovação, Carlos Eduardo Scacabarozi, conhecido como Canarinho.

Em nota, o diretor explicou que a Prefeitura não é responsável pela fiação de energia elétrica, cabos de fibra óptica ou de telefonia instalados nos postes do município. Segundo ele, essa atribuição é da Elektro Neoenergia, empresa responsável pela rede de postes, que realiza a cessão da estrutura para que outras empresas possam utilizar o espaço para a prestação de serviços.

Reunião para solucionar o problema

Diante do ocorrido e das inúmeras reclamações da população, a administração municipal intensificou as cobranças às empresas responsáveis. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos) informou que, após diversas notificações e pedidos formais de providências, foi realizada na manhã de terça-feira, 16 de dezembro, uma reunião com representantes da Elektro Neoenergia e de empresas que utilizam os postes para a passagem de cabos de telecomunicação.



“Essa situação já vinha sendo acompanhada pela Prefeitura, mas o acidente deixou claro que não havia mais tempo para esperar. Estamos falando de segurança e de risco à vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

Segundo Celso Ribeiro, além do impacto visual negativo causado pelo excesso de fios, a maior preocupação é a possibilidade de novos acidentes. “Cabos soltos, rompidos ou mal posicionados representam um perigo real. Nosso objetivo é evitar que situações como essa se repitam”, destacou.

Durante a reunião, foi definido um plano de ação que inclui a criação de um grupo de comunicação direta para agilizar atendimentos emergenciais, especialmente em casos de cabos caídos ou oferecendo risco imediato à população. Também ficou acordada uma ação conjunta no início de janeiro para a retirada de fios que não estão mais em uso, seguida de um cronograma permanente de manutenção.

O prefeito ressaltou ainda que, das onze empresas que utilizam os postes da Elektro no município, apenas duas participaram da reunião. As demais serão notificadas para cumprir as medidas acordadas.

“Vamos seguir acompanhando de perto, cobrando responsabilidade e fiscalizando. Nosso compromisso é com a segurança, a organização da cidade e o bem-estar da população de Vargem Grande”, concluiu Celso Ribeiro.