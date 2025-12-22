Natal – comemoração com o Palhaço Arrelia

Mário Poggio

Hoje tem goiabada?

Tem sim senhor!

Hoje tem marmelada?

Tem sim senhor.

E o palhaço, o que é?

É ladrão de mulher.

Os jovens de outrora, hoje sexagenários, se divertiram com as apresentações do “Circo do Arrelia”, transmitido pela TV Record, nas tardes de domingo.

Pelas pesquisas, descobrimos que o Palhaço Arrelia (Waldemar Seyssei) animou e alegrou quermesse de Natal realizada em benefício do Hospital de Caridade, nos dias 22 e 23 de dezembro de 1947.

Assim, o grande comediante abrilhantou o evento e contribuiu com a arrecadação em prol do Hospital de Caridade.