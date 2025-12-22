Natal – comemoração com o Palhaço Arrelia

Mário Poggio
Hoje tem goiabada?
Tem sim senhor!
Hoje tem marmelada?
Tem sim senhor.
E o palhaço, o que é?
É ladrão de mulher.
Os jovens de outrora, hoje sexagenários, se divertiram com as apresentações do “Circo do Arrelia”, transmitido pela TV Record, nas tardes de domingo.
Pelas pesquisas, descobrimos que o Palhaço Arrelia (Waldemar Seyssei) animou e alegrou quermesse de Natal realizada em benefício do Hospital de Caridade, nos dias 22 e 23 de dezembro de 1947.
Assim, o grande comediante abrilhantou o evento e contribuiu com a arrecadação em prol do Hospital de Caridade.