Rotary Club realiza Festiva de Natal emocionante

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou, na terça-feira, 16 de dezembro, em sua sede, a tradicional Festiva de Natal, reunindo rotarianos, familiares e convidados em uma noite de confraternização, celebração e fortes emoções.

Entre os momentos de destaque esteve a posse de novos membros do clube, José Sérgio de Carvalho Roque, Marco Fraciolli e o vereador Vagner Loiola, que passam a integrar oficialmente o Rotary, reforçando o espírito de serviço, companheirismo e compromisso com a comunidade vargengrandense. Juntamente com os novos membros, tomaram posse na Casa da Amizade, suas esposas: Priscila Isabel Primo Roque, Kelly Batista Campos Franciolli e Natália Crispim Oliveira.

Fotos: Arquivo Pessoal

A noite também foi marcada por uma homenagem especial a Paulo Ribeiro, um dos fundadores do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, que completa 57 anos de história no município. Aos 94 anos, comemorados na semana passada, Paulinho emocionou os presentes ao interpretar a canção “Noite Feliz”, acompanhado de sua esposa, Dulce Aliende, em um momento de grande sensibilidade e simbolismo, que traduziu o verdadeiro espírito natalino.

Sob a presidência de Nilson Adão, a Festiva de Natal reafirmou os valores do Rotary Club, como a amizade, a solidariedade e o serviço ao próximo, encerrando o ano com mensagens de união, gratidão e esperança para o futuro.