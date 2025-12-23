Jesus é anunciado como Salvador

Maria Rosa Campos de Andrade

Toda literatura que vem para o bem estar das pessoas apregoam da importância de vivermos o momento em que se está.

Aconselham a meditação como forma de nos concentrarmos no funcionamento do nosso corpo, e em outros fatos, para os quais dirijamos nossa atenção, de modo tal que nossa mente venha para aquele momento vivido.

Antes de mais nada preciso dizer que com meu primeiro salário como advogada, em 1982, dei-me ao luxo de comprar um quadro modernista, para minha sala de espera, cujo nome era MOMENTO e ele vem comigo até hoje. Donde concordo plenamente com a teoria de vivermos sempre ligados ao nosso momento atual.



Mas, neste ano decidi contar a vocês um momento de Natal inesquecível da minha infância.

Tinha meus cinco anos e acreditava piamente em Papai Noel, que nos visitava na noite de Natal, montado em seu burrico.

Deste modo, tanto eu como meus irmãos, deixávamos ao pé da cama, os nossos sapatinhos cheios de grama para a satisfação do burrico que trazia Papai Noel.

Naquele ano a fábrica de brinquedos Estrela tinha lançado a primeira bonequinha com a cabeça de louça (antes todas eram de pano).



Quando ao passar na loja de presentes de Araraquara, onde morava, fiquei apaixonada por ela.

Mamãe ponderava que como era muito cara, talvez Papai Noel não poderia atender ao meu pedido.

Mas, como Vovó Zuleika, mãe de papai, assim como tias Emília e Mary, irmãs de mamãe, vinham passar o Natal conosco e pediram opinião de como presentear-me, mamãe citou a bonequinha. As três compraram.

No dia 24 de dezembro, eu e meus irmãos fomos dormir cedo, com os sapatinhos recheados, de tanta pressa que dia 25 chegasse.



Quando acordei, bem cedo, fiquei completamente extasiada: no pé da minha cama estavam três bonecas, duas de aventais azuis e a outra de vermelho, esperando por mim.

Não acreditei que tinha sido tão boazinha naquele ano para merecer tanto.

Queridos leitores, que o momento de Natal que viverão seja tão gratificante como o que lhes relatei.

Quanto ao meu, tenho certeza que será, pois terei os amigos, filhos, sobrinhas e parentes comigo.

Feliz Natal a todos e 2026 dos melhores.