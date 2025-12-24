Igrejas de Vargem prepararam seus presépios

Igreja Matriz de Sant’Ana

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, o presépio é fruto do carinho e da dedicação da própria comunidade. Montado de forma colaborativa, ele ganhou forma com pedras e vasos que pertencem à igreja, harmonizados com palha de arroz, valorizando a simplicidade e o sentido original do Natal. A montagem aconteceu em um sábado, das 9h ao meio-dia, e foi concluída com mais 1h30 dedicada à iluminação, cuidadosamente orientada pelo páraco Thiago Caldeira de Oliveira. O resultado é um presépio que expressa fé, união e a espera pelo nascimento de Jesus.

Igreja de São Joaquim

O presépio da Igreja de São Joaquim foi montado ao longo de três dias, com a valiosa colaboração de voluntários da paróquia, entre eles um carpinteiro que realizou com dedicação os trabalhos em madeira. Para compor o cenário, foram utilizados materiais como madeira, grama artificial, vasos de barro, pedras, fibra de sisal, flores artificiais, tecido lamê, estopas e luzes natalinas. Cada detalhe revela o cuidado e a fé da comunidade, que, sob a orientação do pe. Paulo Sérgio Fuliaro, preparou com carinho o espaço que serve também para oração e contemplação, celebrando a esperança do Natal.

Igreja N. Sra. Aparecida

O presépio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi preparado com muito zelo, fé e dedicação por voluntárias da comunidade, contando também com o importante apoio do sacristão Sebastião Garcia, que realizou a montagem em um único dia. Cada detalhe foi pensado com carinho, respeitando o verdadeiro significado do nascimento de Jesus.



Para a composição do presépio, foram utilizados pó de serra, serragem, festão, juta, pisca-pisca e pinhas, criando um ambiente simples e acolhedor. A manjedoura, confeccionada artesanalmente com palha de coqueiro, reforça a mensagem de humildade e amor que o Natal nos convida a viver.



Sob a condução do pároco Paulo Sérgio de Souza, o presépio se torna um importante sinal de fé para a comunidade, ajudando os fiéis a contemplarem o mistério do Deus que se faz presente entre nós na simplicidade da vida cotidiana.

Igreja de Santo Antônio

O presépio da Paróquia Santo Antônio foi montado com dedicação e espírito de fé pelo pároco Carlos Eduardo Dóbies e pelo funcionário da paróquia Eduardo Ferreira, em um trabalho realizado ao longo de dois dias. Cada etapa da montagem foi feita com cuidado, respeitando o profundo significado do nascimento de Jesus.



Para a confecção do presépio, foram utilizados papel pardo pintado com tinta látex para representar a gruta, madeira para a estrutura e serragem, valorizando materiais simples que expressam a humildade do cenário do nascimento de Cristo.

Segundo o pároco Carlos, o presépio é uma forma de representar a simplicidade e a humildade de Deus, que se fez homem para nos salvar, nascido em uma família humana para estar presente entre nós. “Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que nos ajuda a perceber que a grandiosidade do Seu amor se manifesta na simplicidade da vida e no nosso dia a dia”.

Igreja de Santa Luzia

O presépio da Paróquia Santa Luzia foi montado em quatro horas. Cada detalhe foi pensado com carinho, respeitando o profundo significado religioso do nascimento de Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal.



A montagem contou com o trabalho voluntário e dedicado de Carla Roberta F. Argate, Bruna Moreira do Couto, Lívia Maiochi Argate, Antônio Moreira do Couto e Fábio Maiochi Argate, que, unidos em família, colaboraram também na decoração da árvore de Natal e de todo o espaço.



Foram utilizados materiais da própria igreja, como tecidos, enfeites e todas as peças do presépio, além de pedras da igreja, pedras da roça e pedras de rio. O fundo foi composto por tecido azul-escuro representando o céu, a estrutura metálica foi emprestada por um ministro da igreja, e a barraca do presépio foi confeccionada com cabos de vassoura e tecido da própria igreja.



O presépio tem grande importância para a Igreja, pois mantém viva a tradição cristã, ajuda os fiéis a contemplarem o mistério do nascimento de Jesus e fortalece a fé e a espiritualidade da comunidade, a montagem foi realizada com muito amor e dedicação, sob a supervisão do Pároco Aguinaldo José dos Santos.