Natal de amor ao próximo, acontece nas entidades de Vargem

O Natal vai além das luzes, dos presentes e das confraternizações. Em Vargem Grande do Sul, essa data ganha um significado ainda mais profundo quando vivida pelas entidades que, ao longo do ano, se dedicam a cuidar de pessoas, acolher famílias e estender a mão a quem mais precisa. É nesse espírito que o verdadeiro sentido do Natal se revela: o amor ao próximo e a solidariedade, ensinamentos centrais deixados por Jesus.



Inspiradas por essa mensagem, as entidades do município transformam o período natalino em um tempo de partilha, esperança e renovação da fé na humanidade. Cada ação, gesto e iniciativa reforça que o Natal se constrói, sobretudo, no compromisso com o outro, na empatia e na disposição de fazer do bem um caminho diário.

Casa Dom Bosco já vive clima de Natal

A Casa Dom Bosco já respira o clima do Natal. Decorada com enfeites típicos da data e tomada por expectativa e alegria, a entidade se prepara para mais uma celebração especial ao lado das crianças acolhidas e da equipe que atua diariamente no cuidado e na proteção da infância.

Neste momento, a instituição atende quatro crianças em regime de acolhimento e acompanha outras seis no período pós-acolhimento, mantendo vínculos e oferecendo suporte contínuo às famílias.



Mais do que presentes, o Natal na Casa Dom Bosco é construído a partir de gestos simples e cheios de significado. Todos os anos, os presentes são colocados aos pés da árvore de Natal, e as crianças, junto com os colaboradores, participam da preparação de bolachinhas para o Papai Noel e de uma “comidinha” simbólica para as renas. A proposta é manter viva a magia do Natal e proporcionar momentos de afeto, convivência e pertencimento.

Segundo a coordenadora da entidade, Milene Martins Strazza, o envolvimento da comunidade é fundamental para que o trabalho realizado ao longo do ano continue gerando impactos positivos. “No Natal, a gente prepara uma ceia com um cardápio diferente para que as crianças se sintam o mais acolhidas possível e, acima de tudo, criem boas memórias sobre este dia”, destaca. Para ela, cada contribuição recebida representa não apenas apoio material, mas também um gesto de cuidado e responsabilidade coletiva com o futuro das crianças.



A ceia natalina, pensada com carinho e atenção, foge da rotina do dia a dia e simboliza a importância da data. É um momento em que a mesa se torna espaço de celebração, diálogo e fortalecimento de vínculos, ajudando a transformar o Natal em uma lembrança positiva na trajetória de vida das crianças atendidas.



A Casa Dom Bosco reforça que quem desejar presentear as crianças ou contribuir com a iniciativa pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (19) 3641-1713. Também é possível realizar doações em dinheiro via Pix, utilizando o CNPJ 50.045.970/0001-81. As contribuições ajudam a manter as atividades da entidade e a garantir que o Natal seja vivido com dignidade, cuidado e esperança.



Em meio às luzes, à ceia e às pequenas tradições, a Casa Dom Bosco reafirma, mais uma vez, seu compromisso com a proteção da infância e convida a comunidade de Vargem Grande a participar desse gesto coletivo de solidariedade, que transforma o Natal em um tempo de acolhimento e novas possibilidades.

Natal de solidariedade marca Sociedade Humanitária

Como acontece todos os anos, a Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul realizou mais uma edição da tradicional campanha de apadrinhamento de Natal, que já se tornou um símbolo de carinho e atenção aos idosos atendidos pela instituição.

Ao todo, 44 idosos participaram da ação, tendo seus pedidos de Natal registrados em fotos, um gesto simples que aproxima a comunidade das histórias e necessidades de cada um.



A iniciativa mobilizou moradores, voluntários e parceiros, que apadrinharam os idosos e tornaram possível a realização dos desejos, fortalecendo laços de solidariedade e respeito. A entrega dos presentes acontecerá no dia 23, terça-feira, durante uma confraternização especial preparada para celebrar o Natal com alegria, dignidade e afeto.



Neste momento, a Humanitária destaca que as maiores necessidades da instituição são farinha de trigo, produtos de higiene e margarina, itens essenciais para o cuidado diário dos idosos. As doações podem ser feitas presencialmente ou também por meio de PIX, utilizando o CNPJ 44.838.456/0001-09.

Associação Lucas Tapi e o amparo aos doentes

Uma entidade voltada à solidariedade junto às crianças e pacientes com tratamento contra o câncer, a Associação Lucas Tapi realiza há 12 anos a sua tradicional Festa de Natal, em parceria contínua com o Hospital do Câncer Boldrini, a única do país com essa atuação. A celebração deste ano acontece no dia 23 de dezembro, alcançando mais de mil crianças em tratamento oncológico.



No dia 22 de dezembro, na sede da Associação em Vargem Grande do Sul, haverá a entrega de presentes, brinquedos, cestas básicas e cestas de doces aos pacientes assistidos e seus familiares. Para que tudo isso aconteça, a entidade realiza durante todo mês de dezembro uma grande mobilização solidária.



As pessoas podem ajudar com caixas de bombom, doces, panetones, brinquedos, bolachas ou ajuda em dinheiro que será revertido em ajuda aos assistidos. Doação via PIX (CNPJ): 33.267.699/0001-00. Cada contribuição transforma o Natal dessas famílias em esperança e acolhimento.

APAE realizou Festa de Natal para alunos e assistidos

No dia 8 de dezembro, a APAE de Vargem Grande do Sul promoveu uma emocionante Festa de Natal em suas dependências, proporcionando momentos especiais de confraternização aos alunos e assistidos do Centro de Promoção.



O evento foi realizado nos dois períodos de aula, possibilitando a participação dos alunos acompanhados por um familiar. Durante a celebração, todos puderam desfrutar de um cardápio variado e especial, com pizzas, salgadinhos, refrigerantes, bolo, brigadeiros, beijinhos, mini churros e algodão-doce, garantindo alegria e satisfação a todos os presentes.



A animação ficou por conta do DJ Gabé, que, de forma voluntária, trouxe música e descontração, tornando o ambiente ainda mais festivo e acolhedor.

Encerrando a comemoração com grande emoção, a chegada do Papai Noel encantou crianças e adultos. Na ocasião, foram distribuídas as tradicionais sacolinhas de Natal, gentilmente doadas por membros da comunidade. A instituição também recebeu doações de chocotones e sacolinhas surpresa, que contribuíram para tornar o momento ainda mais especial.

A Festa de Natal da APAE foi marcada por sentimentos de alegria, esperança, união e gratidão, consolidando-se como mais um ano inesquecível para todos os envolvidos.

A equipe da APAE agradece profundamente a cada colaborador, voluntário e membro da comunidade que contribuiu para a realização desse momento mágico. Quem quiser ajudar a instituição poderá fazer doações através da Chave Pix 46720587000104