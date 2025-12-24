Crianças contam o que mais gostam no Natal

Muitos adultos têm no coração aquele lugar especial para guardar suas memórias de Natal preferidas. As tradições diferentes de cada família, o cheiro da casa nas festas de final de ano, a reunião de pessoas para decorar os lares, as mesas sempre cheias de parentes e amigos, os pratos servidos. Basta começar a ver as primeiras casas decoradas, as músicas natalinas tomando conta do ambiente, que essas memórias voltam e trazem junto aquela sensação de nostalgia boa.



E as crianças, que estão justamente construindo agora essas memórias? O que para elas é mais importante nesta época do ano? O que será que depois de se tornarem adultas, irão guardar neste lugar especial do coração? A Gazeta de Vargem Grande encontrou alguns meninos e meninas que disseram o que mais gostam no Natal.

Adrian de Souza dos Santos

“Eu gosto do Papai Noel e dos presentes. Na verdade, eu só gosto dos brinquedos”, contou Adrian de Souza dos Santos, 5 anos

Camile Cristina Lindolpho

“Eu gosto dos presentes, da felicidade que a gente sente no Natal e da família reunida”, afirmou Camile Cristina Lindolpho, 10 anos

Grabiely Sophia Lindolpho

“Ah, eu gosto de ver o Papai Noel passando, e eu gosto de sair pra pegar balas. Gosto dos presentes e também amo o Natal porque é dia do meu aniversário”, contou Grabiely Sophia Lindolpho, 7 anos

Rafaela Gambaroto da Silva

“Eu gosto do Natal porque a família se reúne e é cheio de esperança. E no Natal, é o nascimento de Jesus Cristo, então eu amo o Natal porque é sobre Ele né?! E também a família fica em união, você consegue reunir com todos, conversar com eles e eu amo isso”, disse Rafaela Gambaroto da Silva, de 11 anos

Pedro Henrique Brun Sportello

“Eu gosto dos brinquedos. E eu gosto do Papai Noel eu gosto de ganhar presentes. E eu vou ganhar uma chuteira”, afirmou Pedro Henrique Brun Sportello, de 4 anos

Lorena Gesualdo Costa

“Eu gosto de montar a Árvore de Natal, a decoração de sair com meus pais para distribuir as balas. Gosto dos presentes… eu gosto de tudo, eu amo o Natal”, falou Lorena Gesualdo Costa, 9 anos