União Solidária entrega carro em Vargem Grande do Sul

A Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul foi a ganhadora de um dos três carros um Fiat Mobi, da campanha União Solidária 2025. O prêmio foi entregue na quarta-feira, dia 17, na agência Sicredi Dexis de Vargem Grande do Sul, localizada na Regional Norte Paulista. Os outros dois ganhadores dos veículos são das cidades de Jussara e Ibiporã, do estado do Paraná.

A entrega dos prêmios encerrou, oficialmente, a campanha deste ano, e foi feita, simultaneamente, durante uma live comandada pelo presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, transmitida a partir da sede da Sicredi Dexis, em Maringá, para várias agências da cooperativa de crédito no Paraná e São Paulo.

Fotos: Divulgação Sicredi

Conquista em dose dupla

A Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul foi contemplada com um automóvel na campanha União Solidária 2025, após o cupom vencedor ter sido doado por Walter Josué Gomes Ruy, integrante da diretoria da entidade.

“Todo ano pego um talão de cupons e vendo para os familiares. Nesse ano, como sobraram dois, paguei e coloquei ambos no nome da Humanitária”, informou o ex-presidente. O gesto solidário garantiu que o prêmio fosse destinado à instituição, que atua no atendimento e acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade no município.

Por ter vendido o cupom premiado, a Sociedade Humanitária, que é associada da agência de Vargem Grande do Sul, também ganhou um prêmio de R$ 1 mil. “Participamos da União Solidária desde o primeiro ano e esse prêmio vem para fortalecer ainda mais o trabalho social desenvolvido pela entidade”, afirmou Fábio Henrique Bedin, atual presidente da entidade.

“A conquista reforça o espírito de cooperação que marca a campanha e evidencia como iniciativas baseadas na união e na generosidade podem resultar em benefícios diretos para a comunidade”, disse Renato Amaral, superintendente da Sicredi Dexis, presente ao evento.

A entrega dos prêmios ainda foi acompanhada pelo vice-prefeito de Vargem Grande do Sul, Guilherme Nicolau, pela gerente regional Daniela Doval, e pelo gerente da agência, Gustavo Raimundo, com sua equipe de colaboradores, vereadores, entre outros convidados.

Recorde alcançado

A campanha União Solidária é realizada pelo Dexis Instituto, com apoio da Sicredi Dexis e do Instituto Cocamar. Este ano, arrecadou R$ 7,5 milhões, impactando mais de 360 mil vidas, com a participação ativa de 564 entidades que, juntas, tiveram aprovados 591 projetos, números que representam o maior volume desde a criação da iniciativa, há oito anos. Ao longo deste período, já foram arrecadados mais de R$ 36,6 milhões.

Todo o recurso arrecadado fica com as entidades. O realizador e apoiadores se responsabilizam pelos prêmios e gestão da campanha, que este ano distribuiu 27 prêmios, sendo nove iPhones, nove Alexas, três patinetes elétricos, três motocicletas e três carros, num total de oito sorteios ao longo do ano.

Campanha 2026

Durante a live de encerramento da campanha de 2025, o presidente Wellington Ferreira já lançou a campanha de 2026, que ganha mais um apoiador: a Cooperativa de Energia Canal Verde, com sede em Maringá. O período de inscrições das entidades que pretendem participar será aberto em 12 de janeiro e encerrado em 5 de março.