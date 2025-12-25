Em janeiro acontecerá “Futebol Beneficente dos Artistas”

Evento deverá reunir música, esporte e solidariedade no Estádio da Vargeana

No domingo do dia 11 de janeiro de 2026, a partir das 9h, o Estádio Dr. Gabriel Mesquita – Vargeana, será palco de um grande evento solidário: o Futebol Beneficente dos Artistas, uma iniciativa que nasceu da parceria entre os amigos Luís Octavio e Maicon de Alcântara, idealizadores do projeto.

A partida reunirá músicos e cantores de diversas cidades da região, promovendo um encontro especial entre esporte, cultura e solidariedade. Entre os municípios representados estarão Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, Caldas (MG), entre outras cidades convidadas.

A entrada será solidária, mediante a doação de 1Kg de alimento não perecível, com exceção de sal. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais, reforçando o caráter beneficente do evento, que contará com o apoio do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, fortalecendo a iniciativa e incentivando ações que promovem o esporte, a integração regional e a solidariedade.

Além de incentivar a prática esportiva, o Futebol Beneficente dos Artistas tem como objetivo unir a comunidade em torno de uma causa nobre, proporcionando um momento de lazer para toda a família. Mais informações sobre o evento, participantes e programação complementar serão divulgadas em breve. Os interessados podem acompanhar todas as novidades pelas redes sociais, no perfil @futebolartistas.