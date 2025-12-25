Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Áurea de Melo Moreira, aos 79 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Residia na Vila Santa Terezinha; era viúva de Lázaro Aparecido Moreira; deixou os filhos Marcelo, Douglas e Denise; as noras Juliana, Ana Paula e Lúcia; os netos Marcela, Marília, Yasmim, Mateus, Michele e Tais; e os bisnetos João Pedro, José Lucas e Léo Miller. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco Victor Alves, conhecido por Chico Leriano; aos 83 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Residia na Fazenda Império em São Sebastião da Grama; deixou os filhos Éltom, Élcio, Aparecida, Selma, Ederson e Keli. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Natalino da Silva, conhecido por Gordo aos 70 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Residia no Centro; deixou a esposa Rosa Maria Pedrilo da Silva; o filho Jonas Natalino da Silva e os sobrinhos Rogério, Robson, Roselene, Regiane, César, Maria Vitória e Maria Cláudia. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Rosalina Muller Milan, aos 88 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Rosalina sempre residiu em Vargem Grande do Sul, na Rua Santana, no Centro, próximo à escola Alexandre Fleming. Era viúva de Agenor Milan, deixou a filha Maria Fernanda, era mãe também de Gustavo, já falecido. Deixa ainda o genro Roberto, as netas Gabriele e Graziele, a bisneta Sofia, irmã e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, a professora Ednei Sbardellini, aos 83 anos de idade. Ednei era filha do casal Edméa e Eduíno Sbardellini, já falecidos.

Ednei fazia parte do GAVI – Grupo de Apoio à Vida, residia no Centro, era viúva do companheiro Roberto, deixou os irmãos Elenice, Luiz, Erci, Eduardo, Eliana, Edmundo, Edson, Ernesto e Bete, cunhados, cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Édson Luiz de Lima, conhecido por Budinha, aos 45 anos de idade. Residia em Goiânia; deixou a esposa Adriana Rodrigues; a filha Laila e a irmã Andréa. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Vítima de homicídio Anderson Carlos dos Santos será sepultado no Cemitério Parque das Acácias

Vítima de homicídio, faleceu na tarde de quinta-feira, dia 18 de dezembro, às 15h30 horas, em Vargem Grande do Sul, Anderson Carlos dos Santos, aos 34 anos de idade.

Anderson residia no Jd. Paulista, deixa os pais Maria Dileusa de Lima e João Batista dos Santos; os filhos Lorena e Kauê; e irmã. Seu sepultamento deverá ser realizado neste sábado, dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu José Ranzani, aos 84 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou o sobrinho João Paulo. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimento em Itobi

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Roberto dos Santos Vieira, aos 51 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Deixou a mãe Madalena dos Santos Vieira; a esposa Luzia da Rocha Ventura; os enteados Jaqueline, Paulo e Aline; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Rita Varaldo, aos 70 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Deixou os filhos Liandra Paula, Lissandra Pereira e Daniel César; os netos Otávio, Lara, Mariana, Maria Rita e Júlia; e os irmãos João, Sônia e Alzira. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu José Maria Marçal, aos 86 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou os filhos Aparecido, Wanderley, Ana Maria, Valdecir e Paulo; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Clemente, aos 101 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou os filhos Luiz, Neusa e Angélica; nora; genros; netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ismênia Nobrega Vieira, conhecida por Mana, aos 74 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou os filhos Danilo e Bruna; e as irmãs Ilda e Adriana. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alzira de Souza, aos 66 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Deixou os filhos Pedro e Juliana; o genro Luiz Gustavo; a nora Giovana e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eurípedes Aparecido Lúcio, aos 69 anos de idade, no dia 17 de dezembro. Deixou a esposa Dulce Isaura Santos Lúcio; os filhos Aparecido, Raquel e Matheus; genro; noras; netos e os irmãos Bimba, Donizeti, Tinhão, Kata e Quinha. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

